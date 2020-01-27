Экономика
Российская газетаЦБ назвал регионы с самым высоким риском мошенничества в ОСАГО
Учитывались такие факторы, как частота страховых случаев, величина выплат, соотношение страховых выплат к страховым премиям - так называемый скользящий коэффициент выплат. В "красной" зоне (наиболее высокий риск) оказались 9 регионов.
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Общество
В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий
Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Политика
Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и Холокосте
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев солидарен с Варшавой в том, что СССР виновен в начале Второй мировой войны и Холокосте.
Футбол
Глушаков в Грозном живёт рядом с улицей Путина, ходит по музеям и уже выучил лезгинку
Глушаков живёт в «Грозном-Сити», городом доволен, а местные сёла сравнивает с Ростовской областью Футболисту нравится Грозный.
Религия
Скончался протоиерей Всеволод Чаплин
В храме Феодора Студита у Никитских ворот, настоятелем которого был Чаплин, рассказали ТАСС, что протоиерей скончался перед церковью.
Здоровье
Онколог назвал первые признаки рака кожи
Политика
Путин обновил состав президиума Госсовета
Президент России провел плановую ротацию: Владимир Путин обновил президиум Госсовета.
Здоровье
Роспотребнадзор поручил подготовиться к возможной вспышке коронавируса
Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление с рекомендацией утвердить меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вспышка которой произошла в Китае.
Политика
Российская делегация покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Футбол
ФК «Краснодар» отменил товарищеский матч с командой из города Ухань
Российский ФК «Краснодар» отменил товарищеский матч с китайской командой «Ухань Чжоэр» на сборах в испанской Марбелье, который должен был пройти 10 февраля.
Общество
558 тысяч россиян получат маткапитал на первого ребенка в 2020 году
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания бюро высшего совета "Единой России" завила, что в текущем году 558 тысяч россиян смогут получить материнский капитал на первого ребенка и 551 тыс. - на второго.
Происшествия
Мужчина бросил двоих детей в аэропорту Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево были найдены двое братьев, которых оставил там отец.
Политика
Японца задержали в России за попытку получить секретные данные
Во Владивостоке задержали японского журналиста, который пытался получить секретные данные о состоянии армии России на Дальнем Востоке.
Хоккей
«Ак Барс» одержал четвертую победу подряд, обыграв «Трактор»
После четвёртого гола подопечные Дмитрия Квартального немного расслабились и пропустили два гола. 4:2 – четвертая победа «Ак Барса».
Армия и оружие
Разбившийся в Афганистане самолет принадлежит ВВС США
Судя по опознавательным знакам и остаткам регистрационного номера, в Афганистане разбился один из американских самолетов-ретрансляторов E-11A на базе канадского бизнес-джета Bombardier Global Express.
Общество
Москвичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы
Сегодня вечером, 27 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сообщают «Метеоновости». Особенно интенсивно снег будет выпадать ночью.
Общество
В Екатеринбурге водители скорой помощи готовят забастовку
В Екатеринбурге водители нескольких подстанций скорой помощи готовят забастовку.
Фигурное катание
В Германии возмутились победой российских фигуристок на ЧЕ
Культура
Первый канал назвал наставников седьмого сезона шоу «Голос. Дети»
Баста и Валерий Меладзе уже успели поработать с юными исполнителями в прошлых сезонах шоу, а для Полины Гагариной это будет дебют.
Футбол
Мбаппе открыт для перехода в «Ливерпуль»
«Ливерпулю» придется заплатить 253 миллиона евро, которые прописаны в контракте Мбаппе в качестве отступных.
Общество
Белоруссия получила первую партию норвежской нефти
Пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко сообщил, что первая партия норвежской нефти, закупленной Белоруссией, прибыла на железнодорожную станцию в Новополоцке в Витебской области.
Политика
Комиссия «Единой России» рекомендовала исключить Игнатьева из партии
Комиссия по этике «Единой России» единогласно рекомендовала президиуму Генерального совета партии исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из политической силы.
Финансы
Курс доллара превысил 63 рубля впервые с декабря 2019 года
В последний раз курс доллара был выше 63 рублей 12 декабря 2019 года. Вместе с тем евро сейчас торгуется в районе 69,32 рубля.
Шоу-бизнес
Бузова согласилась выйти замуж за блогера
Телеведущая Ольга Бузова согласилась выйти замуж за блогера.
Энергетика
По «Турецкому потоку» прокачан первый миллиард кубометров газа
По газопроводу "Турецкий поток" прокачан первый миллиард кубометров природного газа.
Политика
На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда
Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Армия и оружие
Посольство США в Багдаде попало под ракетный обстрел
Посольство США в Багдаде (Ирак) попало под ракетный обстрел.
Общество
Конституционный суд постановил пересмотреть дело Котова
Конституционный суд (КС России) обязал суды пересмотреть дело Константина Котова, осужденного за нарушения на митингах, следует из определения суда.