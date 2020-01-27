Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЦБ назвал регионы с самым высоким риском мошенничества в ОСАГО

Учитывались такие факторы, как частота страховых случаев, величина выплат, соотношение страховых выплат к страховым премиям - так называемый скользящий коэффициент выплат. В "красной" зоне (наиболее высокий риск) оказались 9 регионов.
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ЦБ назвал регионы с самым высоким риском мошенничества в ОСАГО

Российская газета05:45

Банк России назвал регионы с самым высоким риском мошенничества с ОСАГО

РБК11:18

ЦБ назвал девять регионов с самыми высокими рисками мошенничества с ОСАГО

Коммерсантъ09:28

Мошенничество искажает статистику в ОСАГО

Ведомости07:32

Банк России назвал регионы с высоким риском мошенничества с ОСАГО

Говорит Москва11:43

Названы регионы России с повышенными рисками мошенничества в ОСАГО

Rambler News Service05:30

ЦБ начал публиковать данные регионального мониторинга рисков мошенничества в ОСАГО

Банки.ру03:54
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Общество

Темнокожий студент извинился перед осетинами за танец с девушкой

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В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий

Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
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Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
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Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и Холокосте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев солидарен с Варшавой в том, что СССР виновен в начале Второй мировой войны и Холокосте.
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Глушаков живёт в «Грозном-Сити», городом доволен, а местные сёла сравнивает с Ростовской областью Футболисту нравится Грозный.
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Скончался протоиерей Всеволод Чаплин

В храме Феодора Студита у Никитских ворот, настоятелем которого был Чаплин, рассказали ТАСС, что протоиерей скончался перед церковью.
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Онколог назвал первые признаки рака кожи

Радио 1 24 января в 11:19
Политика

Путин обновил состав президиума Госсовета

Президент России провел плановую ротацию: Владимир Путин обновил президиум Госсовета.
Вести.Ru 09:08
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Роспотребнадзор поручил подготовиться к возможной вспышке коронавируса

Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление с рекомендацией утвердить меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вспышка которой произошла в Китае.
РБК 08:40
Политика

Российская делегация покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
РИА Новости 08:16
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ФК «Краснодар» отменил товарищеский матч с командой из города Ухань

Российский ФК «Краснодар» отменил товарищеский матч с китайской командой «Ухань Чжоэр» на сборах в испанской Марбелье, который должен был пройти 10 февраля.
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558 тысяч россиян получат маткапитал на первого ребенка в 2020 году

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания бюро высшего совета "Единой России" завила, что в текущем году 558 тысяч россиян смогут получить материнский капитал на первого ребенка и 551 тыс. - на второго.
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Мужчина бросил двоих детей в аэропорту Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево были найдены двое братьев, которых оставил там отец.
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Во Владивостоке задержали японского журналиста, который пытался получить секретные данные о состоянии армии России на Дальнем Востоке.
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«Ак Барс» одержал четвертую победу подряд, обыграв «Трактор»

После четвёртого гола подопечные Дмитрия Квартального немного расслабились и пропустили два гола. 4:2 – четвертая победа «Ак Барса».
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Разбившийся в Афганистане самолет принадлежит ВВС США

Судя по опознавательным знакам и остаткам регистрационного номера, в Афганистане разбился один из американских самолетов-ретрансляторов E-11A на базе канадского бизнес-джета Bombardier Global Express.
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Общество

Москвичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы

Сегодня вечером, 27 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сообщают «Метеоновости». Особенно интенсивно снег будет выпадать ночью.
Коммерсантъ 07:50
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В Екатеринбурге водители скорой помощи готовят забастовку

В Екатеринбурге водители нескольких подстанций скорой помощи готовят забастовку.
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Штрафовать за скручивание пробега в России не получится

REGNUM 04:57
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Первый канал назвал наставников седьмого сезона шоу «Голос. Дети»

Баста и Валерий Меладзе уже успели поработать с юными исполнителями в прошлых сезонах шоу, а для Полины Гагариной это будет дебют.
Известия Удмуртской Республики вчера в 05:46
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Мбаппе открыт для перехода в «Ливерпуль»

«Ливерпулю» придется заплатить 253 миллиона евро, которые прописаны в контракте Мбаппе в качестве отступных.
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Белоруссия получила первую партию норвежской нефти

Пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко сообщил, что первая партия норвежской нефти, закупленной Белоруссией, прибыла на железнодорожную станцию в Новополоцке в Витебской области.
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Политика

Комиссия «Единой России» рекомендовала исключить Игнатьева из партии

Комиссия по этике «Единой России» единогласно рекомендовала президиуму Генерального совета партии исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из политической силы.
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Курс доллара превысил 63 рубля впервые с декабря 2019 года

В последний раз курс доллара был выше 63 рублей 12 декабря 2019 года. Вместе с тем евро сейчас торгуется в районе 69,32 рубля.
Известия 10:37
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Бузова согласилась выйти замуж за блогера

Телеведущая Ольга Бузова согласилась выйти замуж за блогера.
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По «Турецкому потоку» прокачан первый миллиард кубометров газа

По газопроводу "Турецкий поток" прокачан первый миллиард кубометров природного газа.
Российская газета 10:01
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На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда

Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Lenta.ru 08:30
Армия и оружие

Посольство США в Багдаде попало под ракетный обстрел

Посольство США в Багдаде (Ирак) попало под ракетный обстрел.
NewInform вчера в 16:04
Общество

Конституционный суд постановил пересмотреть дело Котова

Конституционный суд (КС России) обязал суды пересмотреть дело Константина Котова, осужденного за нарушения на митингах, следует из определения суда.
РИА Новости 12:15
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