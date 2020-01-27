Экономика
Российская газетаЦБ назвал регионы с самым высоким риском мошенничества в ОСАГО
Банк России по результатам мониторинга определил регионы с высоким риском недобросовестных действий на рынке ОСАГО. Для оценки регулятор использовал данные официальной отчетности страховых компаний.
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Здоровье
Китайские медики выявили ещё один способ заражения коронавирусом
Врачи выяснили, что коронавирус, который поражает людей на всех континентах, способен проникать в организм через глаза.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером
Российская супермодель Ирина Шейк рассказала о расставании с американским актером Брэдли Купером.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Экономика
Имущество одного из первых российских автозаводов все-таки продали
Футбол
«Арсенал» просит у «Барселоны» более 50 миллионов фунтов за Обамеянга
«Пушкари» согласились только на опцию продажи, при этом за габонца «оружейники» требуют более 50 миллионов фунтов стрелингов.
Общество
Голикова: Около 18,5 миллиона россиян находятся за чертой бедности
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что порядка 18,5 миллиона россиян находятся за чертой бедности.
Общество
Террористы атаковали нефтехранилища в сирийском Баниясе
Террористы нанесли удары по нескольким морским нефтяным объектам в сирийском портовом городе Банияс.
Армия и оружие
Зеленский заявил о необходимости завершения конфликта в Донбассе
Футбол
Кокорин не поехал на второй сбор «Сочи»
Нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин отказался лететь на второй сбор "Сочи". Об этом сообщает "Спорт день за днем".
Политика
Путин утвердил новый состав президиума Госсовета
Президент России Владимир Путин своим распоряжением утвердил новый состав президиума Государственного совета.
Политика
КС Украины отказался рассматривать закон об особом статусе Донбасса
Конституционный суд отказался рассматривать конституционность закона об особом статусе Донбасса, сообщила в понедельник пресс-служба КС Украины.
Политика
Мишустин назначил заместителей глав Минфина и Минкомсвязи РФ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Павла Кадочникова заместителем министра финансов Российской Федерации, Людмилы Боковой - заместителем главы Минкомсвязи РФ.
Шоу-бизнес
Семенович пожаловалась подписчикам на лишние килограммы после отпуска
Происшествия
Татьяна Москалькова проверит информацию о подлоге в Чечне
Информация, опубликованная «Новой газетой» о подлоге, который якобы был сделан в Чечне во время рабочей поездки уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, будет проверена.
Происшествия
Найден отец, оставивший детей в Шереметьево
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что найден отец двух мальчиков, оставленных в воскресенье отцом в аэропорту Шереметьево.
Общество
В Екатеринбурге водители скорой помощи запланировали забастовку
В Екатеринбурге водители скорой помощи запланировали забастовку Их не устраивают условия труда, предложенные новой компанией-аутсорсером.
Политика
Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Экономика
Мишустина попросили избавить малый бизнес от налогов на три года
«Освободить сроком на 3 года от всех налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения, провести налоговую амнистию для малого бизнеса», – приводит ТАСС выдержку из письма на имя главы правительства.
Гаджеты
Стоимость флагмана Huawei Mate 30 5G заметно снизилась
В Китае резко упала стоимость китайского флагмана Huawei Mate 30 5G, поддерживающего сети нового поколения.
Политика
Посольство России в ФРГ ответило на слова Качиньского о компенсациях
Российское посольство в Германии прокомментировало слова лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что Россия, как и Германия, «должна заплатить» компенсацию за причинённый ущерб за годы Второй мировой войны.
Политика
Комиссия по помилованию рекомендовала помиловать израильтянку Иссахар
Комиссия по вопросам помилования Московской области рекомендовала помиловать израильтянку Нааму Иссахар, осужденную в России на семь с половиной лет колонии за контрабанду наркотиков.
Футбол
ЦСКА объявил о возвращении Березуцких
Авто
В России Mercedes-Benz отзывает более 150 автомобилей
Общество
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
Общество
Глава администрации Кирова Илья Шульгин увольняется
На своей официальной странице Васильев написал, что Шульгин "сообщил о своем намерении покинуть занимаемый пост и написать заявление по собственному желанию".
Происшествия
Житель Курска сменил пол, задолжав по алиментам 800 тысяч рублей
В Курской области судебные приставы разыскивали мужчину, задолжавшего по алиментам 800 тысяч рублей, впоследствии выяснилось, что он сменил пол.