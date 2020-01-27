Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЦБ назвал регионы с самым высоким риском мошенничества в ОСАГО

Банк России по результатам мониторинга определил регионы с высоким риском недобросовестных действий на рынке ОСАГО. Для оценки регулятор использовал данные официальной отчетности страховых компаний.
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В ЦБ назвали топ регионов по мошенничеству с ОСАГО

Известия12:34

Названы регионы России с повышенными рисками мошенничества в ОСАГО

Rambler News Service05:30

ЦБ назвал девять регионов с самыми высокими рисками мошенничества с ОСАГО

Коммерсантъ09:28

Мошенничество искажает статистику в ОСАГО

Ведомости07:32

ЦБ назвал регионы с самым высоким риском мошенничества в ОСАГО

Российская газета05:45

Банк России назвал регионы с самым высоким риском мошенничества с ОСАГО

РБК11:18

ЦБ начал публиковать данные регионального мониторинга рисков мошенничества в ОСАГО

Банки.ру03:54
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Житель Польши с криками «я здесь главный» напал на российский грузовик

Житель Польши вырвал дорожный знак и с криками "я здесь главный" напал на российский грузовик, сообщает портал gorzowianin.pl.
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Пентагон признал потерю самолёта в Афганистане

Ответственность за крушение самолёта взяли на себя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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Сегодня вечером, 27 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сообщают «Метеоновости». Особенно интенсивно снег будет выпадать ночью.
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Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

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Почему отставка Суркова не приведет к сдаче ЛНР и ДНР

В конце прошлой недели одной из главных новостей в России стали слухи об отставке Владислава Суркова — человека, который в Кремле курировал ЛНР и ДНР.
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Опубликовано видео перепалки украинского депутата с журналистами

Член украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовал видео своего спора с российскими журналистами.
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Посольство России в ФРГ ответило на слова Качиньского о компенсациях

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В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе

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Бывший продюсер Rockstar: вряд ли Grand Theft Auto VI выйдет раньше осени 2021 года

Ветеран игровой индустрии и бывший продюсер Rockstar San Diego, Electronic Arts и Activision Дарион Лоуэнстин поделился своими мыслями о том, когда может выйти Grand Theft Auto VI — в лучшем случае, как он сказал, осенью 2021 года.
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Отец и старший брат принца Гарри принц Чарльз и герцог Кембриджский Уильям заявили о намерении подготовить условия для возможного возвращения Гарри и Меган Маркл в Великобританию.
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Канадец спас примерзших ко льду котят с помощью кофе

Канадец спас трех котят, которые примерзли хвостами к ледяной дороге. С собой у него был только термос с горячим кофе.
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В Подмосковье четырнадцатилетняя девочка умерла по пути в школу

Прокуратура Московской области начала проверку в связи со смертью школьницы в городском округе Домодедово, сообщает ведомство.
РИА Новости 12:50
Происшествия

Школьники устроили шашлыки на Вечном огне в Махачкале

Школьники устроили танцы и шашлыки на Вечном огне в Махачкале.
Lenta.ru 11:45
Армия и оружие

Террористы атаковали нефтехранилища на северо-западе Сирии

Газета.Ru 13:03
Экономика

«Бонусные» налоги в новой пенсионной системе не заманят граждан

Минфин изучает вопрос о смене системы уплаты подоходного налога за единовременное получение пенсионных накоплений в рамках новой системы — гарантированного пенсионного продукта (ГПП), пишут «Известия».
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Астраханец 14 лет насиловал свою дочку

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В Хабаровском крае нашли мать брошенных в Шереметьево детей

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Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову

Конституционный суд обязал суды пересмотреть дело осужденного за нарушения на митингах Константина Котова.
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В «Единой России» задумались об исключении главы Чувашии из партии

Комиссия по этике партии "Единая Россия" рекомендовала президиуму генсовета исключить из организации главу Чувашии Михаила Игнатьева.
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Голливудский продюсер планирует запустить в разработку ремейк отечественного фэнтези «Кома»

До российского проката фильм дебютанта Никиты Аргунова «Кома» добирается уже достаточно давно.
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Мишустин поручил организовать штаб по борьбе с коронавирусом

Мишустин поручил мониторить ситуацию и информировать его на эту тему для регулярных докладов президенту.
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Линейка Samsung Galaxy Note10 подешевела

Samsung Galaxy Note10 с 256 Гб встроенной памяти теперь стоит 540 долларов (ранее 950 долларов), Samsung Galaxy Note10+ с 256 Гб встроенной памяти можно купить за 640 долларов (ранее 1 100 долларов).
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Медики назвали признаки высокого уровня сахара в крови

Признаки могут зависеть от многих факторов, о наиболее распространенных симптомах высокого уровня сахара в крови сообщили медики.
Ugpressa.ru 25 января в 14:44
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В России обновленный внедорожник Lada 4x4 «Нива» поступил в продажу

Актуальные цены внедорожник начинаются от 553 900 рублей за трехдверную версию.
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Глава Аналитического центра при правительстве ушел в отставку

Владислава Онищенко понизили до первого заместителя руководителя организации Глава Аналитического центра при правительстве Владислав Онищенко ушел в отставку.
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Миссия ООН осудила нарушения эмбарго на поставку оружия в Ливию

Поставки оружия в Ливию продолжаются, несмотря на действующее в отношении страны эмбарго и договоренности, достигнутые на конференции в Берлине.
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Комиссия по помилованию рекомендовала помиловать израильтянку Иссахар

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Происшествия

Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
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Самая горячая из известных экзопланет расщепляет молекулы водорода

Международная группа исследователей, как сообщает «РИА Новости», обнародовала новую информацию о планете KELT-9b, которая обращается вокруг звезды в созвездии Лебедя на расстоянии около 620 световых лет от нас.
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Лавров обсудил с главой МИД Турции события в Идлибе

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
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