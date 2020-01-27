Банк России по результатам мониторинга определил регионы с высоким риском недобросовестных действий на рынке ОСАГО. Для оценки регулятор использовал данные официальной отчетности страховых компаний.

ЦБ назвал регионы с самым высоким риском мошенничества в ОСАГО

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