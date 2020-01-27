Экономика
Российская газетаЦБ назвал регионы с самым высоким риском мошенничества в ОСАГО
Банк России по результатам мониторинга определил регионы с высоким риском недобросовестных действий на рынке ОСАГО. Для оценки регулятор использовал данные официальной отчетности страховых компаний.
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Общество
В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий
Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
Происшествия
В Подмосковье четырнадцатилетняя девочка умерла по пути в школу
Прокуратура Московской области начала проверку в связи со смертью школьницы в городском округе Домодедово, сообщает ведомство.
Гаджеты
Линейка Samsung Galaxy Note10 подешевела
Samsung Galaxy Note10 с 256 Гб встроенной памяти теперь стоит 540 долларов (ранее 950 долларов), Samsung Galaxy Note10+ с 256 Гб встроенной памяти можно купить за 640 долларов (ранее 1 100 долларов).
Авто
Обновленные Infiniti QX50 и QX80 осенью доберутся до России
Как сообщают источники, Infiniti QX50 и QX80 доберутся до отечественного потребителя уже осенью текущего, 2020 года.
Политика
Российская делегация покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Армия и оружие
Пентагон признал потерю самолёта в Афганистане
Ответственность за крушение самолёта взяли на себя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Шоу-бизнес
Близкая подруга Пелагеи раскрыла новые детали развода певицы
Накануне Александра Соколова, близкая подруга артистки, выступила с опровержением ряда новостей в СМИ о том, что певица якобы «оттяпала» у Ивана Телегина после разрыва дом за 75 миллионов рублей.
Происшествия
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выйдет замуж за Давида Манукяна
Телеведущая Ольга Бузова выйдет замуж за своего бойфренда Давида Манукяна.
Политика
Мишустин уволил замминистра здравоохранения Бойко
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения.
Общество
ВОЗ повысила оценку риска распространения нового коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исправила с "умеренного" на "повышенный" оценку риска заражения новым коронавирусом на международном уровне, передает агентство Франс Пресс.
Общество
В Пекине зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса
В Пекине зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV.
Происшествия
Мать брошенных в Шереметьево детей найдена
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова пристыдила Антона Гусева
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Политика
На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда
Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Игры
Во что мы играли 5, 10, 15 и 20 лет назад: Dying Light, Mass Effect 2, Resident Evil 4, The Sims
5 лет назад — Dying Light В самом начале 2015-го вышла Dying Light — зомби-экшен в открытом мире от польской студии Techland.
Политика
В «Единой России» задумались об исключении главы Чувашии из партии
Комиссия по этике партии "Единая Россия" рекомендовала президиуму генсовета исключить из организации главу Чувашии Михаила Игнатьева.
Общество
Больше миллиона россиян получат маткапитал в 2020 году
Материнский капитал в 2020 году смогут получить больше миллиона россиян.
Кино
«Форсаж» в Тбилиси: в сети появились первые кадры блокбастера
Армия и оружие
Пятый МРК «Каракурт» будет передан ВМФ России к октябрю 2022 года
Последний в серии из пяти малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт» должен быть передан военно-морскому флоту России в октябре 2022 года.
Технологии
В России запущена первая промышленная сеть 5G
Первая промсеть 5G МТС и Ericsson развернули первую в России промышленную 5G-зону частной сети LTE на заводе «Камаз» в татарстанских Набережных Челнах.
Общество
Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову
Конституционный суд обязал суды пересмотреть дело осужденного за нарушения на митингах Константина Котова.
Гаджеты
Apple запатентовала стеклянный iMac
Политика
Лавров обсудил с главой МИД Турции события в Идлибе
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
Политика
КС Украины не стал рассматривать закон об особом статусе Донбасса
Конституционность закона об особом статусе Донбасса отказался рассматривать Конституционный суд Украины, 27 января сообщает пресс-служба суда.
Армия и оружие
Россия поставила в Китай второй комплект С-400 «Триумф»
Военно-дипломатический источник ТАСС сообщил в понедельник: "Завершена поставка в Китай второго полкового комплекта С-400 в составе командного пункта, двух дивизионов пусковых установок, радиолокационных станций, энергетического и вспомогательного оборудования, запасных частей и инструментов".
Кино
Александр Петров получил премию «Золотой орел»
Российский актер Александр Петров (фильм «Текст») стал лучшим актером и удостоен премии «Золотой орел».