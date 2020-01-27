Экономика

ИзвестияИзвестияВ ЦБ назвали топ регионов по мошенничеству с ОСАГО

Банк России составил мониторинг рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО, по итогам которого назвал регионы РФ, в которых риски наиболее высоки.
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Регулятор обозначил «токсичные» территории в ОСАГО

Коммерсантъ15:21

ЦБ начал публиковать данные регионального мониторинга рисков мошенничества в ОСАГО

Банки.ру03:54

ОСАГО с подвохом

Российская газета11:51

Банк России назвал регионы с самым высоким риском мошенничества с ОСАГО

РБК11:18

Мошенничество искажает статистику в ОСАГО

Ведомости07:32

Названы регионы России с повышенными рисками мошенничества в ОСАГО

Rambler News Service05:30

В ЦБ назвали топ регионов по мошенничеству с ОСАГО

Известия12:34
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 22:58, Ашберн
Политика

Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра здравоохранения Елену Бойко.
DP.RU 08:22
Общество

В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Газета.Ru 03:34
Политика

Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Известия 20:58
Политика

Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны

РИА Новости 18:25
Общество

Суд подтвердил право России на бренд водки «Столичная»

Верховный суд Нидерландов подтвердил право России использовать бренд водки «Столичная» на территории Бенилюкса.
Lenta.ru 14:46
Экономика

Артем Чайка перестал владеть долей в крупном железнодорожном операторе

Сын бывшего генпрокурора Юрия Чайки Артем и гендиректор Первой нерудной компании (принадлежит Артему Чайке) Александр Самусев, которым напрямую принадлежало 20% железнодорожного оператора «Модум-Транс», перестали распоряжаться этими акциями.
РБК 08:53
Кино

Михаил Ефремов сыграет лидера вампиров из Смоленска в новом сериале

Актер Михаил Ефремов сыграет лидера смоленских вампиров в комедийном сериале Антона Маслова "Вампиры средней полосы", съемки которого стартовали в Москве, сообщила пресс-служба видеосервиса Start.
РИА Новости 06:16
Политика

В Хакасии министр финансов покидает свой пост

Заместитель главы республики Ирина Войнова покидает пост министра финансов.
Среда24 05:06
Общество

Дню Победы предложили новый формат

Эксперты возражают, что менять ничего не надо, люди просто должны привыкнуть к новым праздникам.
Коммерсантъ 18:03
Общество

Актриса Наталья Андрейченко объяснила свое «исчезновение»

РИА Новости 19:59
Политика

В Хакасии назначен новый министр транспорта и дорожного хозяйства

Бывший депутат может стать новым министром транспорта в Хакасии Справка Дмитрий Пантелеевич Василиади, 63 года.
ИА Хакасия 22:10
Здоровье

Приморье получило тест-системы для диагностики коронавируса

Приморский край в числе первых 15 регионов России получил тест-системы, которые позволяют оперативно выявить коронавирус.
Российская газета 21:56
Экономика

Мишустина попросили избавить малый бизнес от налогов на три года

«Освободить сроком на 3 года от всех налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения, провести налоговую амнистию для малого бизнеса», – приводит ТАСС выдержку из письма на имя главы правительства.
Новый День 00:08
Политика

В Германии оценили потенциал сельского хозяйства РФ

Автор материала отмечает, что по итогам выставки сельского хозяйства «Зеленая неделя», прошедшая в Берлине, можно констатировать факт, что РФ обладает колоссальным потенциалом в сельском хозяйстве.
Expert.ru 07:18
Авто

Правила прогрева современных двигателей автомобилей

Автоновости дня 25 января в 06:39
Происшествия

Чиновника из МИДа подозревают в получении взяток при госзакупках

В Москве был арестован по получению взяток начальник отдела организации госзакупок федерального государственного бюджетного учреждения "Управление по эксплуатации зданий МИД РФ" Алексей Добровольский.
Газета.Ru 22:52
Происшествия

В Алжире разбился истребитель Су-30

В Алжире потерпел крушение военный самолет. Истребитель Су-30 разбился в провинции Умм-эль-Буаги на северо-востоке страны.
Коммерсантъ 21:24
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 106 человек

Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались, говорится в сообщении Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости 21:37
Спорт

Многократная чемпионка мира Венсан-Лапуант оправдана по делу о допинге

РИА Новости 12:04
Политика

Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
РИА Новости 08:16
Происшествия

Руководителя ЖСК «Залесский» застрелили в центре Новосибирска

Atas.info 02:35
Путешествия

Azur Air приостановила вылеты из Перми на китайский Хайнань

В сообщении перевозчика говорится, что авиасообщение между китайским островом Хайнань и несколькими российскими городами приостановлено из-за санитарно-эпидемиологической ситуации в КНР.
В курсе.ру 06:23
Армия и оружие

Американские войска полностью отрезали Россию от военной авиабазы в Сирии

Следует уточнить, что недавно появилась информация о том, что американские военные предоставили России доступ к военному аэродрому в Эль-Камышли, однако, из-за блокирования дорог, российским транспортным средствам приходится совершать многокилометровый крюк, однако, с учётом появления здесь военной базы ВС США, специалисты полагают, что доступ к аэродрому в Эль-Камышли будет полностью закрыт.
Avia.pro вчера в 22:31
Политика

Израильтянка Иссахар подала Путину прошение о помиловании

RT на русском вчера в 13:07
Происшествия

Задолжавший по алиментам 800 тыс. рублей житель Курска сменил пол

Судебные приставы в Курской области нашли должника, который сменил пол, чтобы не платить 800 тыс. рублей алиментов своему несовершеннолетнему ребенку.
Известия 08:34
Шоу-бизнес

Ольга Бузова выйдет замуж за Давида Манукяна

Телеведущая Ольга Бузова выйдет замуж за своего бойфренда Давида Манукяна.
Pravda.Ru 10:52
Происшествия

Найден отец, оставивший детей в Шереметьево

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что найден отец двух мальчиков, оставленных в воскресенье отцом в аэропорту Шереметьево.
ТАСС 05:11
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru 09:00
Авто

Lada Vesta получила «зимнюю» версию

ВАЗ объявил о запуске в продажу новой «зимней» комплектации Lada Vesta. Она получила название Comfort Winter.
5 колесо 05:53
Здоровье

Ученые рассказали, кому необходимо пить кофе каждый день

ToDay News Ufa вчера в 13:54
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