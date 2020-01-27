Экономика

Мой БрянскМой БрянскЦБ назвал регионы с самым высоким риском мошенничества в ОСАГО

Центробанк по результатам мониторинга определил регионы с высоким риском недобросовестных действий на рынке ОСАГО, сообщает «Российская газета».
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Регулятор обозначил «токсичные» территории в ОСАГО

Коммерсантъвчера в 15:21

В ЦБ назвали топ регионов по мошенничеству с ОСАГО

Известиявчера в 12:34

ЦБ начал публиковать данные регионального мониторинга рисков мошенничества в ОСАГО

Банки.рувчера в 03:54

Банк России назвал регионы с самым высоким риском мошенничества с ОСАГО

РБКвчера в 11:18

Мошенничество искажает статистику в ОСАГО

Ведомостивчера в 07:32

Названы регионы России с повышенными рисками мошенничества в ОСАГО

Rambler News Serviceвчера в 05:30

ОСАГО с подвохом

Российская газетавчера в 11:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 11:05, Ашберн
Политика

Зеленский заявил о вине СССР в развязывании Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на СССР лежит ответственность за развязывание Второй мировой войны.
Наша версия 01:43
Происшествия

Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус

Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Российская газета 10:02
Происшествия

В Ростовской области найдены убитыми депутат и его жена

Газета.Ru 09:38
Общество

Китай требует извинений от датской газеты за карикатуру о коронавирусе

Посольство Китая в Копенгагене потребовало извинений от газеты Jyllands-Posten в связи с публикацией в понедельник в издании карикатуры, на которой на флаге КНР вместо звезд схематично изображены вирусы.
ТАСС 05:57
Политика

В преамбулу Конституции внесут изменения

Ранее стало известно, что в рабочую группу по внесению изменений в Конституцию, стали поступать и предложения изменить и ее преамбулу.
Газета.Ru 10:13
Шоу-бизнес

Виталий Гогунский после развода закрутил роман с бывшей стриптизершей

Виталий Гогунский официально развелся со своей женой Ириной в прошлому году. А на днях актер появился с новой избранницей.
7Дней.ру 11:00
Происшествия

В Самарской области депутата заподозрили в заказе убийства мужа

Российская газета 06:52
Политика

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Глава Чувашии уйдет в отставку на фоне скандалов Михаил Игнатьев на этой или следующей неделе покинет пост главы Чувашии.
РБК вчера в 23:59
Наука

В Сибири нашли свидетельства великого похода неандертальцев

Каменные орудия, найденные в Чагырской пещере, расположенной на юге Сибири, в горах Алтая, принадлежат неандертальцам, которые проходили здесь около 60 000 лет назад, мигрируя из Восточной Европы.
Популярная механика 09:20
Культура

Макаревич назвал причину отмены съёмок фильма о «Машине времени»

ToDay News Ufa 07:16
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Газета.Ru 00:30
Экономика

Минтруд предложил снизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Коммерсантъ 10:42
Общество

АПК Владимирской области не хватает страхования

Не исключено, что страховщики Владимирской области тоже оказались бы в этом скорбном списке, будь у нас популярно страхование посевов.
Владимирские ведомости 26 января в 09:10
Происшествия

В Алжире разбился истребитель Су-30. Экипаж погиб

Вести.Ru 05:43
Общество

Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
РИА Новости 01:31
Футбол

Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин заявил РИА Новости, что ничего не может сказать по поводу своего будущего, но на второй сбор команды он не едет.
РИА Новости 07:16
Политика

Путин встретится с Нетаньяху в Москве 30 января

РБК 10:50
Происшествия

Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым

Российская газета 09:49
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 03:45
Политика

Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ

Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ в полном объеме, передает РИА "Новости" со ссылкой на вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
Газета.Ru 10:58
Армия и оружие

Стало известно о гибели отвечавшего за атаку на Сулеймани офицера ЦРУ

Известия 07:04
Политика

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 07:37
Общество

«Проект» нашел недвижимость Кириенко на Рублевке за 1 млрд рублей

Агентство Телеграф 03:13
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru вчера в 09:00
Происшествия

Пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Новосибирске

РИА Новости 05:37
Общество

Коби Брайант погиб при крушении личного вертолета

ToDay News Ufa 01:53
Армия и оружие

Военные США сбежали с блок-постов на трассе М4 в Сирии

Pravda.Ru 07:01
Политика

Чайка рассказал о клановости и коррупции на Северном Кавказе

Коррупция и клановость являются главными препятствиями для реализации проектов по развитию Северо-Кавказского федерального округа.
Труд вчера в 08:40
Культура

Передача «АБВГДейка» закрылась после 45 лет в эфире

В эфир программа выходила 45 лет, последние 20 лет ее выпускал телеканал ТВЦ. Передача предназначалась для зрительской аудитории до 6 лет.
ToDay News Ufa вчера в 12:30
Общество

Один из подозреваемых по делу МН17 обратился за защитой

Один из четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 под Донецком будет участвовать в судебном процессе, сообщила РИА Новости координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бюнк.
РИА Новости 09:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное