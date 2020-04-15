Финансы
РБКЦБ назвал рекордные покупки валюты нерезидентами причиной обвала рубля
За весь месяц нерезиденты и иностранные банки купили иностранной валюты на биржевых торгах на 389,4 млрд руб. Это рекордный показатель за последние несколько лет, указал ЦБ: иностранные инвесторы не покупали такие объемы иностранной валюты и в 2014 году.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 12:52, Ашберн
Комментарии
Гаджеты
Apple представила новый iPhone SE
Компания Apple на онлайн-презентации показала новый бюджетный смартфон iPhone SE.
РИА Новости 11:43
Политика
Кремль изучит просьбу ветеранских организаций перенести парад Победы
RT на русском 11:13
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости 10:56
Общество
Генпрокуратура выявила фейк о том, что коронавируса не существует
Генеральная прокуратура России выявила очередные фейки в интернете о коронавирусе, в том числе что инфекция является выдумкой и частью заговора, и потребовала ограничить доступ к этой информации, сообщил журналистам официальный представитель ведомства Андрей Иванов.
РИА Новости 11:31
Авто
УАЗ выпустит экономичный «Патриот»
Ульяновский автозавод сертифицировал битопливную версию внедорожника УАЗ «Патриот».
Автоновости дня 09:14
Экономика
Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса
Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 09:31
Политика
Кадыров извинился за ошибочную критику в адрес «Новой газеты»
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров извинился за ошибочную критику в адрес "Новой газеты" в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 01:18
Политика
Обмен пленными на Донбассе назначен на 15 апреля
«Предварительная дата обмена пленными между Украиной и «ЛДНР» — среда, 15 апреля», — говорится в сообщении источников в ТКГ.
Новостной фронт 13 апреля в 04:54
Фигурное катание
Ягудин высказался о причинах переезда Медведевой в Канаду
Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о причинах ухода призера Игр-2018 Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе.
Газета.Ru вчера в 13:53
Политика
В Москве может появиться станция метро «Маршала Конева»
Общественный совет при Минобороны РФ предложил переименовать станцию московского метро «Пражская» в станцию «Маршала Конева».
Московский Комсомолец вчера в 12:19
Общество
В Калининградской области вводят справки для передвижения граждан
Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 15:43
Политика
«Медуза»: РИА «Новости» по приказу Симоньян опубликовало выдуманную новость о подключении британского премьера к ИВЛ
РИА «Новости» по приказу главного редактора телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян опубликовало выдуманную новость о подключении британского премьер-министра Бориса Джонсона к аппарату ИВЛ.
Медиазона 08:00
Общество
Шнуров назвал слова о своем заражении коронавирусом шуткой
Музыкант Сергей Шнуров опроверг заявление о том, что он заболел COVID-19, сделанное во время прямого эфира с футболистом Александром Кержаковым.
РИА Новости 09:10
Экономика
Ростуризм оценил потери турбизнеса в 1,5 трлн руб. за полгода
Продажи в сфере туризма в России из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 упали почти до нуля, уже к концу первого полугодия совокупный объем недополученных российским турбизнесом доходов составит около 1,5 трлн руб.
РБК 11:22
Общество
Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим
Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС вчера в 12:15
Общество
Коронавирус. Пропускной режим в Саратове могут ввести с понедельника
Глава регионального правительства сообщил, что будет изменено постановление о режиме пропусков в той части, что касается причин для покидания места жительства.
Взгляд-инфо 12:35
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Транспорт
Стало известно о проблемах при проверке пропусков москвичей в такси
Московская система проверки цифровых пропусков, при помощи которой c 15 апреля водитель такси должен проверять подлинность пропуска пассажира перед поездкой, работает со сбоями.
Lenta.ru 10:50
Фигурное катание
Загитова рассказала о дружбе в фигурном катании
Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, что фигурное катание – это индивидуальный спорт, где «каждый сам за себя», сообщает «Р-Спорт».
Аргументы и Факты вчера в 08:11
Политика
ФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму
«На территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан»,— сообщили в пресс-службе ФСБ.
Коммерсантъ 09:21
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез
Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
Вести.Ru 08:47
Энергетика
Мировой спрос на нефть обрушится до уровня 1995 года
До конца апреля мировой спрос на нефть может уменьшиться до уровня 1995 года – такой прогноз дало Международное энергетическое агентство, исходя из темпов заполнения хранилищ.
Ruposters.ru 10:36
Общество
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров — об эвакуации российских граждан, остающихся за рубежом
Работа заключается в том, чтобы выполнять ту часть решений оперативного штаба, принятых в межведомственном формате по прямому поручению президента России Владимира Путина, которая касается нашего участия в вывозе российских граждан из-за рубежа и оказания материальной помощи тем из них, кто лишился средств к проживанию, существованию за границей.
Коммерсантъ 12:00
Космос
Запуск Falcon 9 в очередной раз отложили
Популярная механика 09:35
Здоровье
Названы ранние признаки тяжелой формы коронавируса
Исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали ранние признаки тяжелой формы инфекции, вызванной коронавирусом нового типа.
РИА Новости 03:02
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17
Кино
В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»
Фильм 1984 года «Всплеск» показали на телеканале Disney+, написав, что фильм изменён по сравнению с оригинальной версией.
ToDay News Ufa вчера в 07:36
Общество
Главврач больницы в Коммунарке Проценко вылечился от коронавируса
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил на своей странице в социальной сети, что вылечился от коронавируса.
МИР 24 01:23