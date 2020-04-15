Финансы
РБКЦБ назвал рекордные покупки валюты нерезидентами причиной обвала рубля
За весь месяц нерезиденты и иностранные банки купили иностранной валюты на биржевых торгах на 389,4 млрд руб. Это рекордный показатель за последние несколько лет, иностранные инвесторы не покупали такие объемы иностранной валюты и в 2014 году, тогда показатель был на уровне 350 млрд руб.
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Комментарии
Здоровье
В Перми сняли карантин с отделений пермской инфекционной больницы
Карантин сняли с двух отделений пермской краевой клинической инфекционной больницы.
АиФ Пермь 10:27
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
Общество
В Калининградской области вводят справки для передвижения граждан
Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 15:43
Экономика
Власти Москвы утвердили третий пакет мер поддержки бизнеса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
RT на русском 10:02
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Политика
В Крыму ФСБ задержала украинских разведчиков-террористов
Украинские разведчики, которые планировали организовать террористические акты на территории РФ, задержаны в Крыму сотрудниками ФСБ.
REGNUM 08:47
Экономика
«Газпром» может направить на дивиденды за 2019 год 30% чистой прибыли
Всего на выплату дивидендов может быть направлено 360,784 млрд рублей, или 30% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Rambler News Service вчера в 13:16
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 2 млн
Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 2 млн.
RT на русском 13 апреля в 19:56
Общество
Власти рассказали о штрафах за нарушение новых ограничений в Кузбассе
14 апреля губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв подписал распоряжение о новых ограничительных мерах в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета Кемерова вчера в 22:47
Общество
В ВОЗ заявили, что Россия находится в фазе роста эпидемии коронавируса
Россия находится в фазе роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, на неделе ожидается прирост новых случаев инфицирования.
RT на русском 08:22
Армия и оружие
На Украине заказали видеоролики против Черноморского флота в Крыму
SM News 13 апреля в 10:33
Экономика
В Госдуме предложили отменить НДФЛ при зарплате не выше двух МРОТ
Группа депутатов Госдумы предложила снизить налоговую нагрузку на россиян, освободив от уплаты подоходного налога (НДФЛ) тех из них, чей месячный доход не превышает двух минимальных размеров оплаты труда.
Наша версия 06:04
Шоу-бизнес
Москва судится с мужем Алсу, пишут СМИ
Мэрия Москвы подала в суд на супруга певицы Алсу Яна Абрамова, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 03:20
Здоровье
Рошаль требует прекратить следственную проверку больницы в Уфе
Доктор Леонид Рошаль, президент Союза «Национальная медицинская палата» выступил с заявлением, в котором требует прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльзы Сыртлановой в Башкирии со стороны Следственного комитета.
Солидарность вчера в 10:19
Общество
Главврач больницы в Коммунарке излечился от коронавируса
Главный врач столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что вылечился от коронавируса и начал полноценно работать.
РИАМО 02:14
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
Общество
В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов
Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.
REGNUM вчера в 15:42
Экономика
Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты
Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции.
РБК 01:42
Общество
В Москве оштрафовали владелицу салона красоты за работу в карантин
В понедельник по аналогичному делу суд впервые оштрафовал индивидуального предпринимателя, также на 50 тысяч рублей.
РИА Новости 06:36
Общество
Браслеты для слежки за заражёнными закупает Мурманская область
Мурманск, 15 апреля 2020, 14:24 — REGNUM Две тысячи трекер-браслетов закупит Мурманская область для отслеживания передвижений зараженных коронавирусом.
REGNUM 07:24
Происшествия
СК завершил расследование крушения SSJ100 в Шереметьево
РИА Новости 06:06
Общество
Соловьев отказался от баттла с Уткиным
Телеведущий Владимир Соловьев заявил РБК, что не принимает вызов на рэп-баттл от комментатора и блогера Василия Уткина.
РБК 07:46
Экономика
Кудрин пояснил слова о вложении банков депозитов физлиц в гособлигации
Напомним, ранее в интервью телеканалу РБК Кудрин рассказал о возможности использовать для помощи экономике в условиях кризиса 30 трлн рублей, которые лежат на счетах и вкладах физлиц в российских банках.
REGNUM 08:44
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 13:36
Политика
Элизабет Уоррен поддержала кандидатуру Байдена на пост президента США
Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен официально заявила о поддержке выдвижения бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в качестве кандидата в президенты.
News.ru 09:27