Финансы
Мой БрянскЦБ назвал рекордные покупки валюты нерезидентами причиной обвала рубля
Сообщается, что за март объем продаж на биржевых торгах составил 389,4 млрд рублей. Что является рекордным показателем за последние несколько лет. Подчеркивается, что даже в 2014 году инвесторы не покупали такие объемы иностранной валюты.
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Комментарии
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Собянин подписал третий пакет мер поддержки столичного бизнеса
«В ближайшие дни совместно с коммерческими банками правительство Москвы запустит беспрецедентную программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса», - написал мэр.
Информационный центр Правительства Москвы 10:31
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Почти миллион выданных электронных пропусков аннулируют в Москве
Общее количество выданных пропусков составило более 3,2 млн.
Москва Online вчера в 12:02
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
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Политика
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РИА Новости 10:56
Экономика
Путин предложил ввести льготные кредиты для бизнеса
Президент России Владимир Путин предложил в качестве меры поддержки бизнеса в условиях коронавируса ввести льготные кредиты.
iReactor 09:22
Общество
В Рособрнадзоре назвали возможные сроки проведения ОГЭ
Региональные власти смогут самостоятельно определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике.
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Политика
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«На территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан»,— сообщили в пресс-службе ФСБ.
Коммерсантъ 09:21
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 29 долларов за баррель
Движение нефтяных цен вниз, наметившееся накануне, продолжилось и сегодня — сейчас ближайшие фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE стоят около 28,5 долларов за баррель.
Эхо Москвы 05:04
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В Краснодарском крае появятся карантинные посты
В Краснодарском крае появятся карантинные посты. Полицейские будут выборочно останавливать машины и проверять у них пропуска.
Московский Комсомолец Краснодар 07:42
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Apple представила дешевый iPhone SE
«Дешевый» iPhone имеет стеклянный корпус с рамкой из металла, который защищен от воды и пыли.
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В Оренбуржье умер второй пациент с коронавирусной инфекцией
На сегодняшний день, в регионе выявлено 135 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: восемь клинических, 54 — подтверждённых федеральной лабораторией и 73 — региональной лабораторией.
REGNUM 08:16
Гаджеты
Samsung объявила российские цены на два новых бюджетных смартфона
Буквально сегодня южнокорейская компания Samsung объявила российские цены на два новых бюджетных смартфона.
Ferra 04:23
Общество
За последние сутки в РФ подтверждено 3388 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки на территории РФ было зарегистрировано 3388 новых случаев заражения в 65 регионов.
Мойка78 03:38
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Первые зрители оценили сериал «Зулейха открывает глаза»
Сериал "Зулейха открывает глаза" с Чулпан Хаматовой в главной роли стартовал на канале "Россия 1". Первым зрителям сериал понравился.
Газета.Ru 04:43
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Аппарат «Луна-27» может застолбить место для российской лунной базы
Как отмечает агентство, вероятно, вокруг места посадки «Луна-27» в дальнейшем будет развернута российская лунная станция.
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Названы ранние признаки тяжелой формы коронавируса
Исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали ранние признаки тяжелой формы инфекции, вызванной коронавирусом нового типа.
РИА Новости 03:02
Экономика
В России могут вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики призвали вернуться к проекту Минпромторга о продуктовых карточках для малоимущих граждан.
Вести.Ru вчера в 22:57
Общество
В немецком зоопарке могут начать кормить одних животных другими
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Доктор Комаровский рассказал о риске заражения коронавирусом
Знаменитый врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, почему не все люди заражаются COVID-19 после тесного контакта с больными.
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В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
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Путешествия
Гендиректор TUI назвал три сценария возобновления полетов за границу
Гендиректор туроператора TUI Россия Тарас Демура рассказал в интервью телеканалу РБК о трех сценариях возобновления Россией международного авиасообщения, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
РБК 08:53
Здоровье
Ученые Швеции призвали власти к действиям против коронавируса
Стратегию правительства Швеции в борьбе с распространением коронавируса в стране раскритиковала группа экспертов в области здравоохранения, 14 апреля сообщает датское печатное издание Веrlіпдsке.
ИА Красная Весна вчера в 11:34
Общество
В ВОЗ заявили, что Россия находится в фазе роста эпидемии коронавируса
Россия находится в фазе роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, на неделе ожидается прирост новых случаев инфицирования.
RT на русском 08:22