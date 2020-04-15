Финансы
Мой БрянскЦБ назвал рекордные покупки валюты нерезидентами причиной обвала рубля
За март объем продаж на биржевых торгах составил 389,4 млрд рублей. В марте на валютном рынке нерезиденты и иностранные частные банки увеличили покупки иностранной валюты, результатом чего стал резкий рост волатильности курса рубля.
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Комментарии
Экономика
Кинотеатрам отсрочат уплату авансовых платежей за I квартал по налогам
Кинотеатры, организации допобразования и санатории получат отсрочку до 31 декабря уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогам, сообщил в блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 10:11
Экономика
Путин назвал неэффективными беспроцентные кредиты на выплату зарплат
Беспроцентные кредиты, выдаваемые предприятиям для выплаты зарплат своим сотрудникам, оказались неэффективными.
Известия 09:47
Политика
ФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму
«На территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан»,— сообщили в пресс-службе ФСБ.
Коммерсантъ 09:21
Транспорт
На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков
В метро из-за проверки пропусков всех граждан образовались очереди. Автомобильные пробки есть почти на всех въездах.
Коммерсантъ вчера в 22:37
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Финансы
Курс доллара превысил 75 рублей
По состоянию на 18:20 мск курс доллара вырос на 2,08 руб. по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии — до 75,08 руб. Курс евро увеличился на 1,67 руб. и составил 81,83 руб. 15 апреля цена на нефть марки Brent опустилась ниже $28 за баррель.
Rambler News Service 11:34
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК 10:57
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 85 килограммов
Максим начал заниматься похудением после того, как его вес достиг 196 килограммов. Эта цифра показалась продюсеру пугающей.
Bimru.ru вчера в 11:56
Гаджеты
Apple представила новый iPhone SE
Ведомости 11:35
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Хоккей
«Авангард» продлил контракт с Гариповым
Газета.Ru 10:38
Политика
Кремль изучит просьбу ветеранских организаций перенести парад Победы
RT на русском 11:13
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Происшествия
СК обнародовал видео авиакатастрофы в Шереметьево
Следственный комитет России опубликовал видеозапись авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево, которая произошла в мае прошлого года.
Российская газета 08:23
Здоровье
Названы ранние признаки тяжелой формы коронавируса
Исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали ранние признаки тяжелой формы инфекции, вызванной коронавирусом нового типа.
РИА Новости 03:02
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии
Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
ИА InterMedia вчера в 08:53
Общество
Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
Технологии
Бета-версия Minecraft с поддержкой RTX выйдет для ПК на этой неделе
Актуальные Новости 02:18
Транспорт
Таксисты сообщили о сбоях в приложении для проверки пропусков в Москве
Приложение, позволяющее водителям такси проверять действительность цифрового кода пропуска у пассажира, работает со сбоями.
РБК 08:21
Общество
Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников
Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си.
РБК 09:00
Армия и оружие
На воду спустили два новейших катера «Раптор»
На судостроительном заводе "Пелла" прошла церемония спуска на воду двух специальных катеров "Раптор".
Вести.Ru 10:41
Общество
Почти миллион выданных электронных пропусков аннулируют в Москве
Общее количество выданных пропусков составило более 3,2 млн.
Москва Online вчера в 12:02
Шоу-бизнес
Юморист Александр Гудков готовится к свадьбе
Популярный телеведущий Александр Гудков готовится к свадьбе. Он уже сделал предложение своему любимому человеку.
News.ru 07:53
Общество
Первый испытатель рассказал об эффекте вакцины от COVID-19
Впервые экспериментальную вакцину от коронавируса ввели здоровому человеку - американке Дженнифер Халлер, которая поделилась своими впечатлениями об эффекте препарата, пишут "Известия".
Molnet.ru 03:40
Общество
Василий Уткин вызвал Владимира Соловьева на рэп-баттл
Спортивный журналист Василий Уткин вызвал телеведущего Владимира Соловьева на рэп-баттл. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.
РБК 06:39
Шоу-бизнес
Джиган лечится в московском реабилитационном центре
Журналисты «СтарХит» узнали, что рэпер действительно уже не один день находится на лечении в одном из реабилитационных центров российской столицы.
WomanHit.ru 10:43
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже 30 долларов впервые с 3 апреля
За торговую сессию стоимость июньского фьючерса снизилась на 5,5%. Цена марки WTI находится на отметке 21 доллар 14 центов за бочку, снижение за сессию составило почти 6%, передаёт РЕН ТВ.
Говорит Москва вчера в 11:43
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17