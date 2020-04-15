Финансы

Мой БрянскМой БрянскЦБ назвал рекордные покупки валюты нерезидентами причиной обвала рубля

За март объем продаж на биржевых торгах составил 389,4 млрд рублей. В марте на валютном рынке нерезиденты и иностранные частные банки увеличили покупки иностранной валюты, результатом чего стал резкий рост волатильности курса рубля.
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