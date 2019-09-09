Экономика
Банки.руЦБ назвал риски для роста экономики
По оценке Банка России, умеренными на прогнозном горизонте остаются риски, связанные с динамикой заработных плат, цен на отдельные продовольственные товары, а также с возможными изменениями в потребительском поведении.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 04:10, Вашингтон
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru вчера в 15:17
Футбол
Абрахам: мама была в слезах, когда я рассказывал про оскорбления в свой адрес
Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам рассказал, что происходило в его жизни после оскорблений из-за незабитого пенальти в матче за Суперкубок УЕФА с «Ливерпулем», в котором его команда потерпела поражение в серии одиннадцатиметровых ударов.
Чемпионат 02:51
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости 02:10
Общество
Роскачество назвало продукты, которые нельзя мыть
Российская газета 02:03
Экономика
Минимальную цену на сигареты предложили установить в России
Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
Газета.Ru вчера в 04:19
Авто
Land Rover представил новый Defender
На автосалоне во Франкфурте состоялась официальная премьера нового поколения легендарного внедорожника Land Rover Defender.
Top Gear Russia 04:01
Политика
NYT узнал о второй попытке США вывезти своего агента из России
США в 2016 году предпринимали еще одну попытку вывезти своего агента из России, пишет The New York Times.
Газета.Ru 02:42
Происшествия
В Петербурге мать кремировала сына, а он вернулся домой живым
Мужчина ушел из дома, чтобы подумать о смысле жизни. В воскресенье, 8 сентября, ушедший в иной мир петербуржец вернулся домой живым.
Piter.tv 03:12
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Игры
В Сети появился релизный трейлер Borderlands 3
Компания 2K Games в твиттере опубликовала релизный трейлер Borderlands 3, однако, позже пост удалили.
Gmbox.ru вчера в 08:34
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Происшествия
Гендиректора «Дождя» вызвали на допрос в СК
Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева сообщила, что получила повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ.
ТАСС вчера в 13:03
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Технологии
Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru вчера в 03:53
Политика
Рада приняла в первом чтении проект о процедуре импичмента президента
Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что одним из первых законопроектов, который он внесет на посту главы государства, будет закон о процедуре импичмента.
РИА Новости 04:01
Общество
Мэрия Екатеринбурга показала храм Екатерины на трех площадках
Ранее на заседании рабочей группы по строительству храма Екатерины было решено добавить в список альтернативных площадок под него территорию за Макаровским мостом.
URA.Ru 02:30
Авто
Ferrari представила мощный серийный кабриолет
Итальянский бренд Ferrari называет новую открытую версию 812 Superfast самым мощным кабриолетом в мире, пишет Tarantas.news.
Профиль вчера в 12:03
Шоу-бизнес
Замок Пугачевой и Галкина потребовали снести после доноса соседей
По словам Михайлова, жалобу на замок Пугачёвой и Галкина подал один из жителей деревни Грязь — врач по образованию.
URA.Ru 08 сентября в 11:58
Технологии
Расторгнут контракт на превращение Ил-76МД в гиперзвуковую лабораторию
Военное обозрение 03:15
Происшествия
В Геленджике вспыхнул пожар на центральном рынке
В Геленджике случилось ЧП на центральном рынке, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 04:01
Политика
Правительство РФ не поддержало поправки в «антинаркотическую» статью
Правительство не поддержало направленный на смягчение наказания по ст. 228 УК РФ (приобретение, хранение, переработка наркотиков без цели сбыта) законопроект, разработанный председателем комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.
Коммерсантъ 03:09
Политика
ФБР передало посольству Украины украденную в годы ВОВ картину
Федеральное бюро расследований (ФБР) США передало в понедельник посольству Украины в Вашингтоне картину художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной".
Российская газета вчера в 20:44
Политика
В Болгарии задержан лидер движения «Русофилы»
В Болгарии задержан глава Национального движения "Русофилы" Николай Малинов и его заместитель Милен Чакыров.
Вести.Ru 02:48
Шоу-бизнес
Заворотнюк прервала молчание в соцсетях после слухов о раке
Актриса Анастасия Заворотнюк вернулась в социальные сети.
Газета Кемерова 03:39
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Политика
Трамп ответил критикам своих волос
Известия вчера в 21:23
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56