Экономика
Банки.руЦБ назвал риски для роста экономики
По оценке Банка России, умеренными на прогнозном горизонте остаются риски, связанные с динамикой заработных плат, цен на отдельные продовольственные товары, а также с возможными изменениями в потребительском поведении.
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Автоматически обработано 6990 источников, обновлено в 05:42, Вашингтон
Политика
В управделами президента отреагировали на данные об «информаторе» США
Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова заявила, что Олег Смоленков, которого СМИ назвали возможным информатором США, не являлся сотрудником управления.
Газета.Ru 04:37
Происшествия
В Челябинске два судимых пациента сбежали из психбольницы
Российская газета 03:37
Экономика
Сбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение
Сбербанк в своем мобильном приложении и на сайте запустил функцию денежных переводов на свои карты с карт других банков.
РБК 01:30
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета вчера в 09:18
Кино
Paramount снимет ремейк боевика «Без лица»
News.ru 04:30
Шоу-бизнес
Сергею Лазареву и Ани Лорак приписали роман после совместного фото
Слухи о романе Сергея Лазарева и Ани Лорак ходят уже не один месяц.
Bimru.ru 04:02
Происшествия
Против учебы. Сургутский подросток угрожал пистолетом своим родителям
Вместо учебников взял в руки оружие. С самого утра взбудоражены городские соцсети: ребенок восстал против родителей.
СургутИнформТВ 02:22
Общество
Тимати решил удалить вызвавший всеобщую ненависть клип
Ранее клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва» достиг отметки в миллион дизлайков.
Lenta.ru вчера в 19:12
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Футбол
Сборная Хорватии не смогла обыграть команду Азербайджана
Футболисты сборной Азербайджана в матче шестого тура отборочного цикла чемпионата Европы-2020 сыграли вничью с командой Хорватии.
ProstoProSport вчера в 13:52
Футбол
Сборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса
Добиться победы удалось лишь на 89-й минуте, когда единственным голом отметился натурализованный бразильский защитник из ЦСКА Марио Фернандес.
Газета.Ru 02:04
Финансы
Банк России оценил пять сценариев инвестирования средств ФНБ
Банк России оценил пять сценариев инвестирования средств ФНБ после превышения его ликвидной части 7%, один из которых предполагает расширение круга валютных финансовых активов, он позволит регулятору следовать денежно-кредитной политике по базовому сценарию, говорится в проекте документа "Основные направления единой государственной ДКП на 2020 год и период 2021 и 2022 годов".
ПРАЙМ вчера в 14:16
Политика
Рада приняла законопроект об импичменте президента
Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект об импичменте главы государства.
Газета.Ru 04:21
Гаджеты
Apple представит новые модели iPhone
ТАСС вчера в 20:03
Шоу-бизнес
У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимое заболевание
Ким Кардашьян в последнее время стала испытывать подозрительные симптомы, явно указывающие на серьёзную болезнь.
Discover24 03:47
Футбол
Бердыев рассказал о переговорах со «Спартаком»
Бывший главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев заявил о том, что не вел никаких переговоров с руководством "Спартака" на предмет готовности возглавить московский клуб.
Газета.Ru 04:54
Политика
На Украине не исключили дополнительного обмена пленными с РФ
Общественная служба новостей 03:47
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Политика
Правительство РФ не поддержало поправки в «антинаркотическую» статью
Правительство не поддержало направленный на смягчение наказания по ст. 228 УК РФ (приобретение, хранение, переработка наркотиков без цели сбыта) законопроект, разработанный председателем комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.
Коммерсантъ 03:09
Армия и оружие
Битва технологий: SWIR-камеры против аэрозольной защиты
SWIR-камера в отличие от тепловизора считывает не его собственную тепловую "ауру", а отражённые волны.
Военное обозрение 03:11
Общество
Джек Ма покинул пост главы Alibaba
Газета.Ru 04:14
Футбол
«Милан» подарил 100-летней болельщице футболку с автографами
Клуб подарил женщине футболку команды с ее именем на спине и автографами всех игроков итальянской команды.
Soccer.ru 05:14
Наука
У левшей нашли изменения в генах и структуре мозга
Life.ru вчера в 04:50
Общество
Мэрия примерила храм святой Екатерины на три площадки
Мэрия Екатеринбурга показала, как может выглядеть храм святой Екатерины на трех площадках, которые планируют включить в городской опрос.
Екатеринбург-ТВ 02:39
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30