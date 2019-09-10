Экономика

Банки.руБанки.руЦБ назвал риски для роста экономики

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По оценке Банка России, умеренными на прогнозном горизонте остаются риски, связанные с динамикой заработных плат, цен на отдельные продовольственные товары, а также с возможными изменениями в потребительском поведении.
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