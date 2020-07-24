Экономика

РБКРБКЦБ назвал риски «мексиканской страховки» для нефтегазовых доходов

Банк России не видит смысла в хеджировании ценовых рисков нефтегазовых доходов — это слишком большие расходы для Фонда национального благосостояния. Об этом на онлайн-конференции заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
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Набиуллина: хеджирование цены на нефть по примеру Мексики для РФ нецелесообразно

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Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ

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