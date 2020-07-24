Экономика
РБКЦБ назвал риски «мексиканской страховки» для нефтегазовых доходов
Банк России не видит смысла в хеджировании ценовых рисков нефтегазовых доходов — это слишком большие расходы для Фонда национального благосостояния. Об этом на онлайн-конференции заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
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Хоккей
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Александра Гусева
Российский президент Владимир Путин направил соболезнования родным и близким олимпийского чемпиона по хоккею Александра Гусева, сообщается на сайте Кремля.
Аргументы и Факты вчера в 03:51
Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском 04:08
Кино
Опубликован тизер и первые две минуты фильма «Новые мутанты»
Релиз супергеройской картины несколько раз переносили и сейчас он намечен на 27 августа.
Evo-rus.com 06:22
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 07:36
Шоу-бизнес
Актеру из «Папиных дочек» провели операцию и вставили в ноги пластины
Территория новостей 04:50
Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку до 4,25%
Центральный Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 4,25% годовых.
Газета.Ru 07:13
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания вчера в 08:55
Общество
В России выделят миллиарды нуждающимся семьям с детьми
«Правительство дополнительно направит 18,5 миллиарда рублей на предоставление ежемесячных выплат на детей от 3 от 7 лет нуждающимся семьям, это примерно 5,5 тысячи рублей на ребенка в зависимости от региона», — уточнил премьер-министр.
Lenta.ru 07:17
Здоровье
Худшей по педикулезу на Юге стала Астраханская область
По данным федерального Роспотребнадзора, в прошлом году самым зараженным педикулезом регионом Юга России стала Астраханская область.
Клуб регионов 07:30
Политика
Украина подготовила стратегию «деоккупации» Крыма
По словам процитированной РИА Новости Джапаровой, документ, содержание которого киевская сторона пока раскрывать не намерена, является «частью большой стратегии деоккупации».
Аргументы недели 08:45
Политика
МИД Украины: черные ящики сбитого в Иране Boeing расшифрованы
Внешние повреждения, полученные черными ящиками сбитого в Иране лайнера Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", не помешали экспертам расшифровать данные.
Вестник Кавказа 03:24
Религия
Эрдоган лично принял участие в первом за 86 лет намазе в Святой Софии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган произнес азан (призыв к молитве) в соборе Святой Софии в Стамбуле, где начался первый после 1934 года пятничный намаз.
Газета.Ru 06:40
Происшествия
Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией
Столкновения в Москве в ночь на пятницу между выходцами из Азербайджана и Армении были спланированными акциями, заявил радиостанции "Говорит Москва" посол Армении Вардан Тоганян.
РИА Новости 06:20
Наука
Самый древний штамм оспы найден в останках эпохи викингов
МедиаПоток 06:56
Армия и оружие
Эксперт заявил о причастности «Кольчуги» к крушению MH17
Малайзийский Boeing-777 (рейс MH17), в 2014 году потерпевший крушение в Донбассе, был сбит при помощи станций «Кольчуга».
ФАН 02:45
Экономика
В США растет число заявок на пособие по безработице
Число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, выросло на прошлой неделе впервые почти за четыре месяца, что говорит о том, что рынок труда застопорился на фоне возобновления новых вспышек COVID-19 и снижения спроса, передает Reuters.
BFM.ru вчера в 19:05
Политика
Захарова заверила, что США не смогут столкнуть Россию и Китай
Спровоцировать столкновение в публичном пространстве между Российской Федерацией и КНР Соединённым Штатам не удастся, однако такие намерения у Вашингтона имеются.
News.ru 08:31
Политика
Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).
РБК 00:19
Происшествия
В Киевской области бизнесмена расстреляли в его автомобиле
Неизвестный расстрелял бизнесмена в его автомобиле в Киевской области, правоохранители ищут вооруженного злоумышленника, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости 06:49
Финансы
Биржевой курс евро превысил 83 рубля впервые с апреля
Курс евро в первые 30 минут торгов Московской биржи превысил 83 рубля впервые с 4 мая.
Вести.Ru 03:56
Политика
Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»
В Кремле ответили на угрозу ужесточения санкций против проекта газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 06:51
Космос
Всемирно известный фестиваль науки и искусства состоится в Армении в 2021 году
ЕРЕВАН, Армения, 22 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- СТАРМУС (18+), один из всемирно известных фестивалей науки и искусства, состоится в сентябре 2021 года в Ереване (Армения).
ТАСС 22 июля в 06:27
Наука
Открыт новый процесс формирования тектонических плит
ToDay News Ufa вчера в 11:47
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ обстановку на границе Азербайджана и Армении, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:34
Общество
Памятнику Высоцкому на Ваганьковском кладбище переустановили голову
Сообщается, что скульптуре переустановили голову. Скульптор Александр Рукавишников создал памятник в 1985 году.
ТК Звезда 04:58
Политика
Милонов предложил вернуть в паспорта россиян отметку о национальности
Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением вернуть в паспорт графу, в которой указывалась бы национальность гражданина.
Live24 04:48
Политика
Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ
Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля.
Известия вчера в 18:42
Происшествия
В Ленобласти задержали подозреваемого в повреждении памятника
RT на русском 07:00