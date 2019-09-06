Экономика
РИА НовостиЦБ назвал тарифы на страховые услуги в системе быстрых платежей
Максимальная комиссия с юрлиц в рамках системы быстрых платежей (СБП) при оплате страховых услуг, за переводы денег на счета профучастников рынка ценных бумаг, управляющих компаний, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов составит 0,4%, говорится в очередном вестнике Банка России.
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Ритейлеры рассчитывают на снижение издержек за счет внедрения системы быстрых платежей
Milknews.ru03 сентября в 00:40
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Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
RT на русском 05:22
Происшествия
Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск
Основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров объявлен в международный розыск, Следственный комитет России (СКР) просит суд арестовать его заочно.
Известия 05:04
Авто
В России продажи автомобилей снова снизились
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в августе в России было продано 145 545 единиц легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта – на 1,3% меньше, чем годом ранее.
Автоновости дня 03:13
Общество
В каких городах России лучше всего работает общественный транспорт
Аналитики опросили жителей двухсот российских городов и выяснили, в каких из них перевозчики работают на "отлично".
Российская газета 04:52
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Политика
Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста
Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.
РИА Новости 05:57
Футбол
Адвокат Мамаева отреагировал на освобождение футболиста по УДО
Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал решение суда удовлетворить ходатайство об освобождении его клиента по УДО.
RT на русском 04:19
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
Теннис
Серена Уильямс сыграет с Андрееску в финале US Open
Американка Серена Уильямс прошла в финал Открытого чемпионата США.
Vprognoze.ru 03:57
Политика
Путин выразил соболезнования Зимбабве из-за смерти Мугабе
RT на русском 05:04
Экономика
Путин допустил возможность подорожания жилья
Президент России Владимир Путин полагает, что переход на систему эскроу-счетов в сфере строительства жилья может повлечь за собой рост стоимости квартир.
Lenta.ru 03:48
Происшествия
Пропавшую в Вологодской области двухлетнюю девочку нашли живой
Двухлетнюю девочку, которая пропала в среду днем в селе Красное Вологодской области, в пятницу удалось найти живой.
ТАСС 04:35
Политика
Путин назвал гиперболой наказание тюрьмой за кражу двух ведер картошки
Президент РФ Владимир Путин назвал гиперболой наказание в виде нескольких лет тюрьмы за кражу двух ведер картошки, которое ему привели в качестве сравнения с санкцией за незаконную добычу драгоценных металлов.
Известия 03:12
Политика
Джонсон: ситуация с Brexit требует внеочередных выборов
Как сообщали СМИ, Б.Джонсон в связи со складывающейся ситуацией заявил влиятельному парламентскому комитету консерваторов 1922, что Великобритания нуждается во внеочередных всеобщих выборах.
Финмаркет 01:31
Общество
Винодельческое предприятие РПЦ получило лицензию на продажу алкоголя
Принадлежащее структурам РПЦ ООО "Мезыбь" 3 сентября 2019 года получило лицензию на производство и поставку спирта и алкогольной продукции, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".
Интерфакс 04:40
Политика
В конгресс США внесли резолюцию против восстановления G8 с Россией
Член Демократической партии Альбио Сайрес внес в американский конгресс законопроект против возвращения к формату G8.
РИА Новости 02:46
Музыка
В Латвии раскритиковали Лайму Вайкуле за русский язык
Латвийская журналистка Элита Вейдемане раскритиковала певицу Лайму Вайкуле за то, что та на концерте в Юрмале пела и разговаривала на русском языке.
Известия вчера в 17:33
Происшествия
В ФБК и штабе Навального начались обыски
Ведомости вчера в 12:21
Политика
Путин предостерег Зеленского от преследования Медведчука
Президент России Владимир Путин заявил, что если на Украине власть будет "преследовать" партию его Медведчука, это будет большой ошибкой нового президента Украины Зеленского.
ИА Новороссия вчера в 07:37
Политика
За два дня до терактов 11 сентября Путин предупредил Буша об опасности
Президент Российской Федерации Владимир Путин за два дня до террористических актов 11 сентября 2001 года предупреждал 43-го президента США Джорджа Буша-младшего об угрозе террористической атаки.
REGNUM вчера в 13:29
Политика
Путин предупредил о производстве Россией запрещенных ДРСМД ракет
Производство запрещенного договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности вооружения может начаться в РФ.
Телеканал 360° вчера в 06:54
Общество
Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года
Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.
Газета.Ru вчера в 15:14
Наука
В голове древнего тираннозавра Рекса был своего рода «кондиционер»
В голове древнего тираннозавра Рекса ученые обнаружили два отверстия, которые оказались своего рода «кондиционером».
Ugpressa.ru вчера в 23:40
Политика
На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»
Известия вчера в 20:08
Технологии
«Лавина» проиндексирует интернет
«Лавина Пульс» продвигает систему Avalanche Online, которая используется для «интернет-разведки» и мониторинга утечек информации и состоит в реестре отечественного ПО.
Коммерсантъ вчера в 18:50
Политика
Польский журналист назвал Варшаву врагом российской государственности
По словам Пискорского, торжества, проходившие в Польше 1 сентября в память начала Второй мировой войны, — это «антироссийский спектакль», который устраивает Варшава.
РБК 01:01
Происшествия
Трое рабочих находятся под завалами обрушившегося здания в Подмосковье
В Подмосковье обрушилось заброшенное пятиэтажное здание, под завалами находятся трое рабочих, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
РИА Новости вчера в 09:37
Космос
Авторы первого фото черной дыры получили $3 млн
347 ученых из проекта Event Horizon Telescope, сумевших сделать первую фотографию черной дыры, получили «научный Оскар» — премию Breakthrough Prize в области физики.
Инфо24 вчера в 14:33