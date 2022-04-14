Если за неделю с 26 февраля по 4 марта темпы роста цен ускорились до 2,22% с 0,45% на предыдущей, то затем начали постепенно спадать: с 5 по 11 марта значение составило 2,09%, с 12 по 18 марта - 1,93%.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что президент Турции Тайип Эрдоган может помочь в сложившейся ситуации с главой украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.
Xiaomi в декабре прошлого года представила беспроводное зарядное устройство для автомобилей Xiaomi Wireless Car Charger Pro, которое теперь поступает в свободную продажу в Китае по цене около 60 долларов.