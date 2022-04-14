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ЦБ назвал условия для снижения ключевой ставки

Зампред Банка России Алексей Заботкин назвал условия, при которых будет снижена ключевая ставка.
BFM.ru
ЦБ тогда указал, что годовая инфляция в стране продолжит возрастать в силу эффекта базы, но недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен.
РИА Новости
По данным Росстата, инфляция в России в марте 2022 года ускорилась до 7,61% с 1,17% в феврале, а в годовом выражении - до 16,69% с 9,15% месяцем ранее.
РИА Новости
Если за неделю с 26 февраля по 4 марта темпы роста цен ускорились до 2,22% с 0,45% на предыдущей, то затем начали постепенно спадать: с 5 по 11 марта значение составило 2,09%, с 12 по 18 марта - 1,93%.
РИА Новости

Подробнее о событии

Замедление темпа роста цен в России позволило ЦБ снизить ключевую ставку
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