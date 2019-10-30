Экономика
РБКЦБ назвал условия допуска непрофессионалов к рынку форекс
В конце сентября первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что регулятор может рассмотреть допуск непрофессионалов при условии ограничения размера кредитного плеча (средства сверх имеющихся на счете, которые клиент берет взаймы у брокера, чтобы увеличить свою торговую позицию: например, имея на счете $1000 и получив плечо 1:50, он может заключать сделки на $50 тыс.).
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с чего всё началось
Если же неквалифицированный инвестор хочет заключать сделки на бóльшую сумму, то должен опять тестироваться, пояснял Швецов: в случае успеха он сможет торговать без лимитов, а в случае провала — опять лишь на 50 тыс. руб. После тестирования инвестор получит доступ, в частности: К иностранным ценным бумагам, включенным в фондовые индексы, перечень которых установит ЦБ.РБКвчера в 00:00
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна поддержит совместную декларацию послов НАТО по Украине, если туда внесут изменения, касающиеся венгерских меньшинств, проживающих в Закарпатье.
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Происшествия
В Петербурге вспоминают жертв авиакатастрофы над Синаем
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Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР
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В ДТП с пожарной машиной и маршрутным автобусом в Томске, по уточнённым данным, пострадали 16 человек.
REGNUM вчера в 07:39
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Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз
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