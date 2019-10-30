Если же неквалифицированный инвестор хочет заключать сделки на бóльшую сумму, то должен опять тестироваться, пояснял Швецов: в случае успеха он сможет торговать без лимитов, а в случае провала — опять лишь на 50 тыс. руб. После тестирования инвестор получит доступ, в частности: К иностранным ценным бумагам, включенным в фондовые индексы, перечень которых установит ЦБ.

с чего всё началось

В конце сентября первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что регулятор может рассмотреть допуск непрофессионалов при условии ограничения размера кредитного плеча (средства сверх имеющихся на счете, которые клиент берет взаймы у брокера, чтобы увеличить свою торговую позицию: например, имея на счете $1000 и получив плечо 1:50, он может заключать сделки на $50 тыс.).

Экономика Сбербанк подтвердил планы по приобретению доли в Mail.ru Group Сбербанк собирается войти в капитал Mail.ru Group через сделку по приобретению миноритарной доли у Газпромбанка.

Здоровье Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей. В Хакасии произошел рост на 313% — с 1862 до 8476.

Кино Появились первые отзывы критиков о сериале «Видеть» с Джейсоном Момоа Результатом совместной работы режиссера Френсиса Лоуренса, известного по трилогии «Голодные игры», и Джейсона Момоа, который является любимцем публики благодаря фильму «Аквамен», должно было стать шоу, способное затмить «Игру престолов», но критики не оценили сериал «Видеть».

Авто Названа дата первого показа кроссовера Volkswagen Tacqua Компания Volkswagen назвала дату официальной презентации нового компактного паркетника Volkswagen Tacqua.

Общество Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году В каких-то регионах тарифы ЖКХ вырастут больше всего, а в других - меньше, говорится в распоряжении на сайте российского правительства.

Армия и оружие Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади В интернете появились первые кадры операции, в результате которой, как утверждается, был уничтожен руководитель ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ) Абу Бакр аль-Багдади.

Происшествия В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.

Происшествия СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.

Происшествия Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.

Политика США призвали поторопиться с санкциями против «Северного потока-2» Дания 30 октября последней из европейских стран выдала разрешение на прокладку в своей экономической зоне морского участка газопровода «Северный поток-2».

Игры Red Dead Redemption 2 уже можно предварительно загрузить На платформе Steam Red Dead Redemption 2 появится лишь в конце года.

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 ноября Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.

Происшествия Во время стрельбы в Торонто ранили пятерых подростков Пятеро подростков пострадали во время стрельбы в Торонто, сообщает Radio Canada. Инцидент произошел на северо-западе города.

Авто Renault выпустит седан длиной менее 4 метров Специалисты французской марки работают над новой моделью для развивающихся стран — это будет седан длиной чуть менее 4 метров.

Политика Орбан назвал условие принятия Венгрией декларации НАТО по Украине Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна поддержит совместную декларацию послов НАТО по Украине, если туда внесут изменения, касающиеся венгерских меньшинств, проживающих в Закарпатье.

Общество Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.

Политика Путин предложил избавиться от абсурдных требований в спорах с Украиной Президент России Владимир Путин считает, что от абсурдных требований в арбитражных спорах между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» нужно избавляться, передает корреспондент РБК.

Здоровье Специалисты назвали четыре несуществующих на самом деле заболевания Эксперты перечислили заболевания, которых нет в Медицинской классификации болезней 10-го созыва (МКБ-10), но российские врачи с завидным упорством продолжают писать эти диагнозы в медкарте своих пациентов.

Происшествия В Петербурге вспоминают жертв авиакатастрофы над Синаем Сегодня исполнилось четыре года со дня страшной трагедии, которая произошла в небе над Синайским полуостровом.