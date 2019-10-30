Экономика
РБКЦБ назвал условия допуска непрофессионалов к рынку форекс
В конце сентября первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что регулятор может рассмотреть допуск непрофессионалов при условии ограничения размера кредитного плеча (средства сверх имеющихся на счете, которые клиент берет взаймы у брокера, чтобы увеличить свою торговую позицию: например, имея на счете $1000 и получив плечо 1:50, он может заключать сделки на $50 тыс.).
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с чего всё началось
Если же неквалифицированный инвестор хочет заключать сделки на бóльшую сумму, то должен опять тестироваться, пояснял Швецов: в случае успеха он сможет торговать без лимитов, а в случае провала — опять лишь на 50 тыс. руб. После тестирования инвестор получит доступ, в частности: К иностранным ценным бумагам, включенным в фондовые индексы, перечень которых установит ЦБ.РБКвчера в 00:00
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Шоу-бизнес
Рики Мартин стал отцом в четвертый раз
У певца уже есть трое детей: в 2008-м он стал отцом двух близнецов Маттео и Валентино, а в декабре 2018 года у Рики Мартина и Джвана Юзефа родилась дочь Люсия.
Общество
Появилась новая версия расстрела восьми военнослужащих в Забайкалье
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Транспорт
Опубликовано расписание поездов через Крымский мост
"Крымская железная дорога" в своем аккаунте "Вконтакте" опубликовала официальное расписание первых поездов, которые начнут курсировать между материком и полуостровом в декабре 2019 года.
Кино
Не кончается пытка: «Терминатор: Темные судьбы»
В четверг в прокат выходит новый «Терминатор», получивший приставку «Темные судьбы».
Экономика
Эксперты зафиксировали падение рынка интернет-пиратства в России
По данным экспертов, основными причинами сокращения рынка в этом году стали удар по рекламной модели монетизации пиратских ресурсов, падение «большой тройки» пиратских сетей доставки контента (CDN — content delivery network), которая снабжала контентом до 90% онлайн-кинотеатров в России и СНГ, а также совершенствование антипиратского законодательства и принятие антипиратского меморандума.
Общество
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Правительство определило индексы повышения платы за ЖКХ в 2020 году в среднем по российским регионам.
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали американский сценарий сдерживания России
Нападение на Крым, которое подразумевает сценарий США по сдерживанию России, не принесет им ощутимого результата, эта военная теория неприменима, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Политика
Богдан рассказал об усталости Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что глава государства Владимир Зеленский устал от негатива.
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
Культура
Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых умерших звезд
Напомним, что рейтинг самых зарабатывающих умерших знаменитостей Forbes ежегодно публикует накануне Хэллоуина.
Политика
Опубликована характеристика КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на нынешнего президента Владимира Путина, который с 1975 года служил в ведомстве.
Гаджеты
Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
Происшествия
В Москве мужчину избили и ограбили на АЗС
В Москве четверо неизвестных на автозаправочной станции избили водителя и похитили у него рюкзак, в котором находилось более миллиона рублей.
Армия и оружие
Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади
Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Происшествия
В Челябинске силовики пытаются пробиться в квартиру депутата ЗСО
Чебыкин живет на девятом этаже в доме на Лесопарковой, 5. По словам соседей, девять силовиков пытаются сломать дверь в квартиру депутата, с ними также находятся люди в штатском.
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Происшествия
Директора института ФИАН отпустили под подписку о невыезде
Директор Физического института имени Лебедева (ФИАН) РАН Николай Колачевский после обысков накануне был отпущен под подписку о невыезде.
Политика
Более половины американцев ничего не знают о бомбардировках Югославии
Да Нет Затрудняюсь с ответом 26% 54% 20% Как писал Sputnik Эстония, 24 марта 2019 года исполнилось ровно двадцать лет с того дня, когда боевая авиация стран НАТО начала бомбардировки городов Союзной Республики Югославия, состоявшей тогда из Сербии и Черногории.
Происшествия
В Коми ребенок умер во время тихого часа в детском саду
В ухтинском детском саду №11 умер пятилетний ребенок. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по республике Коми.
Происшествия
В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать
Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Политика
Судимый сенатор Хабаровского края подал в отставку
В течение часа после видеообращения губернатора Сергея Фургала, новоизбранный сенатор Дмитрий Приятнов добровольно подал в отставку.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Светлакова рассказала о разводе с ним
Юля рассказала, что решение о разводе далось ей нелегко, но именно это сделать велело ей сердце.
Здоровье
В 54 регионах России сократилось число врачей
Минздрав обнаружил сокращение врачей в 54 регионах России в 2018 году.
Общество
Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры
Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, говорится в бюллетене Счетной палаты.
Происшествия
В «Мемориале» сообщили об обысках в Пермском отделении
В офис пермского отделения организации «Мемориал» пришли с обысками, сообщил в своем Telegram-канале глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Футбол
Лэмпард о поражении от МЮ: «„Челси“ сыграл ниже привычного уровня»
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от "Манчестер Юнайтед" (1:2) в матче 1/8 финала Кубка Лиги.
Происшествия
Более 60 человек погибли в Пакистане в результате пожара в поезде
По меньшей мере 65 человек стали жертвами пожара в пассажирском поезде, следовавшем из Карачи в город Равалпинди на севере Пакистана, десятки пострадали.