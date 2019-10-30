Экономика
РБКЦБ назвал условия допуска непрофессионалов к рынку форекс
В конце сентября первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что регулятор может рассмотреть допуск непрофессионалов при условии ограничения размера кредитного плеча (средства сверх имеющихся на счете, которые клиент берет взаймы у брокера, чтобы увеличить свою торговую позицию: например, имея на счете $1000 и получив плечо 1:50, он может заключать сделки на $50 тыс.).
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с чего всё началось
Если же неквалифицированный инвестор хочет заключать сделки на бóльшую сумму, то должен опять тестироваться, пояснял Швецов: в случае успеха он сможет торговать без лимитов, а в случае провала — опять лишь на 50 тыс. руб. После тестирования инвестор получит доступ, в частности: К иностранным ценным бумагам, включенным в фондовые индексы, перечень которых установит ЦБ.РБКвчера в 00:00
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Общество
Счетная палата: деньги на поддержку кино выводили в офшоры
Банкротство в искусстве: картины, книги и кино Счётная палата рассмотрела пять реестров первичных оправдательных документов и установила, что 60% от сметной стоимости кинокартин направляются либо в зарегистрированную на Кипре организацию, либо в российские компании.
Право.ру 04:59
Происшествия
Из-за прорыва трубы в Купчино закрыли движение троллейбусов
Из-за аварии на теплосети в Купчино по Будапештской улице приостановлено движение троллейбусов, сообщает в четверг пресс-служба "Горэлектротранса".
DP.RU 08:45
Шоу-бизнес
Джиган станет отцом в четвертый раз
Джиган и Оксана Самойлова ждут еще одного ребенка. У пары уже есть три дочери, но звездные родители давно мечтают о сыне.
StarHit.ru 05:00
Экономика
Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 29 октября в 05:58
Происшествия
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
"Днем в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа", - говорится в релизе.
РИА Новости 08:57
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
Lenta.ru 29 октября в 16:05
Музыка
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
РИА Новости 29 октября в 12:35
Шоу-бизнес
Ксения Собчак представила новое шоу о семье Яны Рудковской
В чем суть проекта На протяжении нескольких месяцев камеры телеканала "Супер" будут следовать за Яной и членами ее семьи везде: на светских раутах и домашних обедах, на бизнес-встречах и в путешествиях, в кабинетах врачей и кулуарах шоу-бизнеса.
Российская газета вчера в 11:27
Политика
В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией
Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.
Газета.Ru 08:44
Армия и оружие
Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади
Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
REGNUM вчера в 18:50
Политика
Путин: в России сократилось количество абортов
На встрече с общественностью в «Янтарь-Холла» в Светлогорске Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что россиянки сейчас чаще решают оставить ребёнка, не делать аборт, сообщает собственный корреспондент «Русского Запада».
Русский Запад 06:24
Происшествия
В Волгограде женщина бросила грудную дочь у поликлиники
Женщина оставила свою грудную дочь в коляске возле поликлиники в Волгограде, в отношении матери возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 05:06
Общество
Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье
Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
РИА Новости 06:27
Политика
Зеленский пообещал ускорить подготовку Украины к членству в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности ускорить подготовку своей страны к членству в НАТО.
ФАН 06:25
Гаджеты
«Умная» подушка Xiaomi получит массажер и стереодинамики
Компания Xiaomi представила на краудфандинговой платформе Youpin проект «умной» подушки, которая поможет расслабиться и снять напряжение после тяжёлого дня.
3DNews 08:54
Армия и оружие
Киев ввел в оккупированной части Донбасса «желтый режим»
Военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют на период действия режима "желтый" специальные полномочия.
ИА Новороссия вчера в 08:50
Происшествия
Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми
Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.
Интерфакс 08:21
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Культура
RT ответил Навальному роликом «Нас никто не смотрит»
В ролике приводятся отрывки из интервью Уотерса и Кустурицы, они заявляют, что всё же смотрят телеканал.
RT на русском вчера в 05:09
Шоу-бизнес
Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете
Известия вчера в 12:20
Общество
ВСУ обстреляли медицинский автомобиль в ДНР — Народная милиция
Два человека получили ранения в ДНР в результате обстрела машины скорой помощи украинскими силовиками, сообщили 31 октября в пресс-службе Народной милиции ДНР.
REGNUM 08:48
Происшествия
Начальник костромской колонии задержан за миллионную взятку
По данным «Интерфакса», в Костромской области полицейские совместно с представителями ОМОНа задержала начальника региональной исправительной колонии №2 по подозрению в получении взятки в размере одного миллиона рублей.
RuNews24.ru 08:59
Экономика
Сбербанк понизил ставки по ипотеке
Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Известия 08:40
Авто
Составлен рейтинг автомобилей по потере начальной стоимости
Последнее место в пятерке занял Porsche 911, результат - 62,8%. Следом снова расположились представители японских брендов: Nissan GT-R, сохранивший 60,6% и Subaru Impreza WRX, которая за 5 лет подешевела до 60% от первоначальной стоимости.
Car.ru 05:37
Космос
NASA: изменение климата происходит из-за смещения орбиты Земли
Еще в 1958 году NASA провели исследование воздействия изменения орбиты Земли и её оси на климат планеты.
Территория новостей 28 октября в 11:56
Политика
В Санкт-Петербурге рассекретили характеристику КГБ на Владимира Путина
Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил характеристику-рекомендацию КГБ СССР на нынешнего президента России Владимира Путина.
REGNUM вчера в 20:58
Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Lenta.ru вчера в 16:50
Кино
Бекмамбетов раскритиковал блогера BadComedian
News.ru 06:44