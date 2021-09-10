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ЦБ не будет вмешиваться в спор Wildberries с Visa и MasterСard

У Центробанка нет оснований для того, чтобы вмешиваться в спор маркетплейса Wildberries с платежными системами Visa и MasterCard, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Коммерсантъ
Wildberries с 16 августа начал делать "скидку" на размер межбанковской комиссии при приобретении товара покупателям, которые оплачивают свои покупки с помощью российских платежных систем "Мир", Система быстрых платежей (СБП) и SberPay.
Интерфакс
После начала акции на сайте стала отображаться не скидка к цене товара при оплате российскими платежными системами, а комиссия в размере 2% при оплате картами Visa и Mastercard.
РБК
В Wildberries заявили, что Visa и MasterCard устанавливают слишком высокие тарифы и диктуют свои условия бизнесу.
Говорит Москва

С чего всё началось

ЦБ не увидел оснований вмешиваться в спор Wildberries с Visa и Mastercard
Регулятору нет оснований для вмешательства в спор Wildberries с платежными системами Visa и Mastercard, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
Интерфакс08:51

Подробнее о событии

Центробанк не будет вмешиваться в спор компании Wildberries с платежными системами Visa и Mastercard
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ЦБ не увидел оснований вмешиваться в спор Wildberries с Visa и Mastercard
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ЦБ не видит оснований для вмешательства в ситуацию с Wildberries и платежными системами
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ЦБ не будет вмешиваться в спор Wildberries с Visa и MasterСard
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