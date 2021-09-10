У Центробанка нет оснований для того, чтобы вмешиваться в спор маркетплейса Wildberries с платежными системами Visa и MasterCard, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Wildberries с 16 августа начал делать "скидку" на размер межбанковской комиссии при приобретении товара покупателям, которые оплачивают свои покупки с помощью российских платежных систем "Мир", Система быстрых платежей (СБП) и SberPay.
Компании Nord Stream 2 AG, отвечающей за строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», грозит наказание, если поставки газа начнутся до сертификации ее в качестве независимого оператора.