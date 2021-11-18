Центробанк России не исключает введения прямых ограничений по потребкредитам в следующем, 2022 году, сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. По ее словам, регулятор будет следить за ситуацией на этом рынке кредитования.В источнике
Следственное управление СК по Свердловской области возбудило дело против председателя свердловского отделения Союза десантников России, члена Общественной палаты Свердловской области, главы штаба «Юнармии» Евгения Тетерина.
Ранее в пресс-службе СК сообщили ТАСС, что в отношении Новосельской возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").