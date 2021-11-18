Центробанк России не исключает введения прямых ограничений по потребкредитам в следующем, 2022 году, сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. По ее словам, регулятор будет следить за ситуацией на этом рынке кредитования.

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