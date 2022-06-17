Разрыв цепочки означает, что Россия лишилась возможности проводить выплаты по евробондам Минфина в рублях в адрес иностранных держателей, а российские инвесторы остались без выплат по выпускам бумаг, размещенных на иностранных биржах.
"Литовские железные дорогие уведомили калининградские железные дороги о том что с 00:00 завтрашнего дня они прекращают пропуск транзита из Калининградской области и в Калининградскую область большого перечня товаров, которые попадают под европейские санкции", - написал Алиханов.