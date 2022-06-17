Разрыв цепочки означает, что Россия лишилась возможности проводить выплаты по евробондам Минфина в рублях в адрес иностранных держателей, а российские инвесторы остались без выплат по выпускам бумаг, размещенных на иностранных биржах.
"Есть все основания сделать еще один кардинальный шаг вперед - на постоянной основе отказаться от проведения проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда", - сказал Владимир Путин.
Финляндия, имеющая самую протяженную сухопутную границу с Россией в Евросоюзе, запретила ввоз физическими лицами нефтепродуктов в канистрах и других ёмкостях, сообщила РИА Новости представитель таможни Финляндии Туула Ляхдеринне.
«В ходе проведения специальной военной операции на территории предприятия "Азот" в городе Северодонецке, действительно, некоторые украинские военные приняли правильное решение и начали сдаваться в плен», — заявил Марочко.