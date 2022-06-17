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ЦБ не исключил риска введения санкций против Национального клирингового центра

Банк России не исключает, что риск введения санкций в отношении Национального клирингового центра (НКЦ) существует.
ТАСС
Евросоюз ранее внес в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в группу Московской биржи.
ПРАЙМ
Введенные ограничения окончательно разорвали связь между НРД и европейскими клиринговыми организациями Euroclear и Clearstream, которые с начала марта приостановили работу с российским депозитарием.
РБК
Разрыв цепочки означает, что Россия лишилась возможности проводить выплаты по евробондам Минфина в рублях в адрес иностранных держателей, а российские инвесторы остались без выплат по выпускам бумаг, размещенных на иностранных биржах.
РБК

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