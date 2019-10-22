с чего всё началось

Добавим, только за этот год Банк России трижды снижал ключевую ставку. Последний раз - 6 сентября, - она была снижена до 7%. Ближайшее заседание совета директоров ЦБ пройдет в пятницу, 25 октября.

ЦБ не исключил снижение ключевой ставки в ближайшее время

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