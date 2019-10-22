Финансы
Эхо Москвы в ЕкатеринбургеЦБ не исключил снижение ключевой ставки в ближайшее время
Добавим, только за этот год Банк России трижды снижал ключевую ставку. Последний раз - 6 сентября, - она была снижена до 7%. Ближайшее заседание совета директоров ЦБ пройдет в пятницу, 25 октября.
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Неделя центробанков: какие решения примут Банк России и другие регуляторы
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Согласно заявлению главы МИД РФ Сергея Лаврова, начиная с 12:00 23 октября, на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы, которые начнут совместное патрулирование района, пишет ТАСС.
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Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.
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