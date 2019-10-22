Финансы

Эхо Москвы в ЕкатеринбургеЭхо Москвы в ЕкатеринбургеЦБ не исключил снижение ключевой ставки в ближайшее время

Добавим, только за этот год Банк России трижды снижал ключевую ставку. Последний раз - 6 сентября, - она была снижена до 7%. Ближайшее заседание совета директоров ЦБ пройдет в пятницу, 25 октября.
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Неделя центробанков: какие решения примут Банк России и другие регуляторы

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Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
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В Госдуме порекомендовали ограничить рост ЕНВД для малого бизнеса

В Госдуме решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса, сообщает РБК.
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Газета.Ru вчера в 17:29
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Согласно заявлению главы МИД РФ Сергея Лаврова, начиная с 12:00 23 октября, на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы, которые начнут совместное патрулирование района, пишет ТАСС.
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Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе

Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.
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Чего добился Вашингтон, пытаясь обанкротить ГАЗ

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Изначально "Моя улица" была рассчитана до 2018 года, однако в 2017 году вице-мэр по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков заявил, что программа не закончится никогда.
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Несомненно, в нашей стране есть и фирмы, которые ценят начитанных, умных и сообразительных людей.
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В резком росте доходов россиян усомнились

Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения.
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РИА Новости 02:00
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