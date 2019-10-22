Банк России действительно может существенно снизить ключевую ставку уже в ближайшее время, - считает доктор экономических наук Максим Марамыгин.

ЦБ не исключил снижение ключевой ставки в ближайшее время

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