Финансы

Эхо Москвы в ЕкатеринбургеЭхо Москвы в ЕкатеринбургеЦБ не исключил снижение ключевой ставки в ближайшее время

Банк России действительно может существенно снизить ключевую ставку уже в ближайшее время, - считает доктор экономических наук Максим Марамыгин.
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