Финансы
Эхо Москвы в ЕкатеринбургеЦБ не исключил снижение ключевой ставки в ближайшее время
Банк России действительно может существенно снизить ключевую ставку уже в ближайшее время, - считает доктор экономических наук Максим Марамыгин.
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Силуанов рассказал о наличии условий для более решительного снижения ставки ЦБ
Московский Комсомолец19 октября в 18:44
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1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Шоу-бизнес
Подруга Началовой опубликовала ранее неизвестное видео с певицей
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Политика
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Решить кризис пытаются с помощью минских соглашений, которые в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе.
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В новом году к эксперименту со специальным налоговым режимом для самозанятых планируется подключить 13 новых регионов.
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Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем
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Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
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Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривал предоставление финансовой помощи Украине в зависимости от публичных заявлений Киева о проведении расследования в отношении Джозефа Байдена и его сына.
Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные
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