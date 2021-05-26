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ЦБ не наблюдает системной проблемы валютной ликвидности

Банк России не наблюдает системной проблемы с валютной ликвидностью, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.В источнике
Максим Осадчийроссийский кинооператор
Формирование отрицательных чистых валютных активов означает, что валютные обязательства банков превышают их валютные активы. По существу, банки ставят, без учета их забалансовых позиций, на укрепление рубля.РИА Новости

С чего всё началось

В валютном балансе банковской системы России возникла рекордная дыра

Банковская система России в своей совокупности по итогам апреля продемонстрировала рекордную дыру в валютном балансе — 15 миллиардов долларов, следует из отчетности банковского сектора, опубликованной Центробанком.
РИА Новости23:23

Подробнее о событии

Эксперт рассказал, когда сократится «дыра» в валютном балансе банков

ПРАЙМ05:49

В Центробанке заявили об отсутствии проблем из-за дыры в валютном балансе банков

РИА Новости05:26

Рекордная валютная дыра в банках оказалась статистической уловкой

РБК03:59

ЦБ не увидел проблем из-за «дыры» в валютном балансе

Lenta.ru05:13

ЦБ не видит системной проблемы из-за «дыры» в валютном балансе

Коммерсантъ04:38

ЦБ заявил об отсутствии системной проблемы из-за «дыры» в валютном балансе

Комсомольская правда05:23

Аналитик сообщил о рекордной валютной дыре в банках России

URA.Ru00:23
Интересное

Ярославские прокуратура и УФСИН проводят проверки после видео с празднованием Пасхи в ИК

Прокуратура и УФСИН проводят проверки после публикации в СМИ видео, на котором заключенные исправительной колонии номер 2 в Ярославской области жарят шашлыки, празднуя Пасху.
ТАССвчера в 08:00

На Алтае возбудили дело после насилия сверстников над школьницей в заброшенном здании

Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело после насилия над ученицей начальных классов в заброшенном здании Барнаула, которое сверстники сняли на видео и распространили в соцсетях, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ в среду.
ТАСС03:39