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ЦБ не наблюдает системной проблемы валютной ликвидности

Банк России не наблюдает системной проблемы с валютной ликвидностью, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.В источнике
Максим Осадчийроссийский кинооператор
Формирование отрицательных чистых валютных активов означает, что валютные обязательства банков превышают их валютные активы. По существу, банки ставят, без учета их забалансовых позиций, на укрепление рубля.РИА Новости

С чего всё началось

В валютном балансе банковской системы России возникла рекордная дыра

Банковская система России в своей совокупности по итогам апреля продемонстрировала рекордную дыру в валютном балансе — 15 миллиардов долларов, следует из отчетности банковского сектора, опубликованной Центробанком.
РИА Новости23:23

Подробнее о событии

Эксперт рассказал, когда сократится «дыра» в валютном балансе банков

ПРАЙМ05:49

Рекордная «дыра» возникла в валютном балансе банковской системы России

Телеканал 360°00:28

ЦБ не увидел проблем из-за «дыры» в валютном балансе

Lenta.ru05:13

ЦБ не видит системной проблемы из-за «дыры» в валютном балансе

Коммерсантъ04:38

Рекордная валютная дыра в банках оказалась статистической уловкой

РБК03:59

В Центробанке заявили об отсутствии проблем из-за дыры в валютном балансе банков

РИА Новости05:26

Аналитик сообщил о рекордной валютной дыре в банках России

URA.Ru00:23
Интересное

Haval обновит кроссоверы F7 и F7x для России

Оба кроссовера остаются бестселлерами Haval в России: за четыре месяца 2021 года в стране реализовали почти 17,4 тысячи новых автомобилей китайской марки, 6,7 тысячи из которых — это F7, а еще 2,9 тысячи — F7x.
Motor05:03

В Свердловской области нашли кладбище бурых медведей плейстоценовой эпохи

Учёные установили, что найденные останки принадлежат древним бурым медведям, которые зимовали в этой пещере в период плейстоценовой эпохи (началась 2,5 миллиарда лет назад и закончилась 11,7 тысячи лет назад).
Областная газетавчера в 04:12

Лукашенко призвал Запад компенсировать Минску расходы из-за ситуации с Ryanair

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал лестью заявления о том, что экстренная посадка самолета Ryanair была операцией спецслужб, и предложил странам Запада компенсировать Минску расходы, понесенные за время расследования инцидента.
Взгляд.ру06:15

В России планируют ужесточить правила выплаты алиментов

Правительственная комиссия одобрила законопроект об ответственности за неполную выплату алиментов - теперь выплата мизерной суммы не убережет должника от уголовного дела, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации юристов России (АЮР).
РИА Новости05:39