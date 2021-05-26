Haval обновит кроссоверы F7 и F7x для России

Оба кроссовера остаются бестселлерами Haval в России: за четыре месяца 2021 года в стране реализовали почти 17,4 тысячи новых автомобилей китайской марки, 6,7 тысячи из которых — это F7, а еще 2,9 тысячи — F7x.