ЦБ не наблюдает системной проблемы валютной ликвидности
Банк России не наблюдает системной проблемы с валютной ликвидностью, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.В источнике
Формирование отрицательных чистых валютных активов означает, что валютные обязательства банков превышают их валютные активы. По существу, банки ставят, без учета их забалансовых позиций, на укрепление рубля.РИА Новости
С чего всё началось
В валютном балансе банковской системы России возникла рекордная дыра
Банковская система России в своей совокупности по итогам апреля продемонстрировала рекордную дыру в валютном балансе — 15 миллиардов долларов, следует из отчетности банковского сектора, опубликованной Центробанком.
РИА Новости23:23