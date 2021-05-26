Власти Словакии одобрили к применению российскую вакцину «Спутник V»

Ранее в мае глава Минздрава Словакии Владимир Ленгварски сообщал, что в стране с июня начнут вакцинацию российским препаратом "Спутник V". По его словам, до начала июня вакцина будет распределяться по центрам вакцинации в стране.