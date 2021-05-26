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Экономика

ЦБ не наблюдает системной проблемы валютной ликвидности

Банк России не наблюдает системной проблемы с валютной ликвидностью, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.В источнике
Максим Осадчийроссийский кинооператор
Формирование отрицательных чистых валютных активов означает, что валютные обязательства банков превышают их валютные активы. По существу, банки ставят, без учета их забалансовых позиций, на укрепление рубля.РИА Новости

С чего всё началось

В валютном балансе банковской системы России возникла рекордная дыра

Банковская система России в своей совокупности по итогам апреля продемонстрировала рекордную дыру в валютном балансе — 15 миллиардов долларов, следует из отчетности банковского сектора, опубликованной Центробанком.
РИА Новости23:23

Подробнее о событии

Экономика идет на поправку. Миллиардная валютная дыра оказалась нестрашной

Телеканал 360°08:22

Эксперт рассказал, когда сократится «дыра» в валютном балансе банков

ПРАЙМ05:49

ЦБ не увидел проблем из-за «дыры» в валютном балансе

Lenta.ru05:13

В Центробанке заявили об отсутствии проблем из-за дыры в валютном балансе банков

РИА Новости05:26

ЦБ не видит системной проблемы из-за «дыры» в валютном балансе

Коммерсантъ04:38

Рекордная валютная дыра в банках оказалась статистической уловкой

РБК03:59

Аналитик сообщил о рекордной валютной дыре в банках России

URA.Ru00:23
Интересное

Британия приблизила эру доступного термоядерного синтеза с запуском обновлённого сферического токамака MAST

Как сообщает BBC, сегодня возобновил свою работу модернизированный сферический токамак MAST Upgrade (Mega Ampere Spherical Tokamak) — установки для удержания плазмы для контролируемой термоядерной реакции.
3DNews07:27

Польша не запрещала самолету «Белавиа» вхождение в свое воздушное пространство

Польское агентство воздушного судоходства сообщило самолету "Белавиа", следующему по маршруту из Минска в Барселону, о возможных сложностях при пересечении воздушного пространства Франции, но не запрещало ему вхождение в польское воздушное пространство.
ТАСС08:36

Власти Словакии одобрили к применению российскую вакцину «Спутник V»

Ранее в мае глава Минздрава Словакии Владимир Ленгварски сообщал, что в стране с июня начнут вакцинацию российским препаратом "Спутник V". По его словам, до начала июня вакцина будет распределяться по центрам вакцинации в стране.
Интерфакс08:29