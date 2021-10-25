Банк России опубликовал полные данные опроса об инфляционных ожиданиях в октябре 2021 года, ставшие одной из причин резкого (на 0,75 процентного пункта) и неугаданного рынком повышения ключевой ставки в прошлую пятницу.
Возвращение Банком России инфляции к цели вблизи 4% к концу 2022 года потребовало от регулятора более решительных действий, заявил директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов на конференции ACI Russia eFX Summit 2021.
С учетом текущей динамики цен вряд ли стоит ожидать существенного замедления инфляции до конца года, говорит член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.
Читатели американского сайта Breitbart в Twitter поддержали президента России Владимира Путина и выразили ему уважение после слов о том, что смена пола у детей является преступлением против человечности.
Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова назвала россиянам причины, по которым им могут отказаться в получении QR-кода переболевшего коронавирусом даже при предоставлении положительного ПЦР-теста из платной клиники.