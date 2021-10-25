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ЦБ не оставил без внимания первые сомнения в его способности снижать инфляцию

Банк России опубликовал полные данные опроса об инфляционных ожиданиях в октябре 2021 года, ставшие одной из причин резкого (на 0,75 процентного пункта) и неугаданного рынком повышения ключевой ставки в прошлую пятницу.
Коммерсантъ
Возвращение Банком России инфляции к цели вблизи 4% к концу 2022 года потребовало от регулятора более решительных действий, заявил директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов на конференции ACI Russia eFX Summit 2021.
ПРАЙМ
Ставку ЦБР повышает из-за растущей инфляции.
Аргументы и Факты
С учетом текущей динамики цен вряд ли стоит ожидать существенного замедления инфляции до конца года, говорит член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.
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