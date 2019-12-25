Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ не отдаст Сбербанк бесплатно

«На наш взгляд, было бы логично, чтобы правительство купило наш пакет акций Сбербанка, если хочет получать дивиденды на постоянной основе»,— заключила Эльвира Набиуллина. По словам источников Reuters, для покупки доли ЦБ в Сбербанке правительство планирует задействовать именно эти средства.
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ЦБ ведет переговоры о продаже правительству своей доли в Сбербанке

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Набиуллина: решение о продаже доли ЦБ в Сбербанке правительству пока не принято

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РБКвчера в 09:57
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Курсант вуза МВД задержал в метро женщину с ножом

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В Свердловской области школьница умерла, упав с дивана

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В Воронежской области неизвестные взорвали автомобиль главы Рамонского муниципального района Николая Фролова.
Газета.Ru 03:37
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Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 самопроизвольно вошел в спираль

Упавший в тайге в Хабаровском крае истребитель Су-57 перед крушением на восьмикилометровой высоте самопроизвольно вошел в крутую нисходящую спираль.
Российская газета 24 декабря в 22:13
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Глава «Транснефти» ответил на угрозу Лукашенко «забрать» две трубы

Глава "Транснефти" Николай Токарев считает заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности Минска "забрать" две трубы нефтепровода "Дружба" политическим.
РИА Новости вчера в 15:48
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Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
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Джастин Бибер объявил о туре и выходе нового сингла

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News.ru вчера в 07:18
Происшествия

К журналистке пришли с обыском и увезли ее в неизвестном направлении

Утром 26 декабря к специальной корреспондентке «Новой газеты» Юлии Мартовалиевой (Полухиной) пришли с обыском сотрудники Следственного комитета Краснодарского края при поддержке СОБРа.
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Специалисты озвучили самые продаваемые смартфоны в мире.
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Общество

Детей Кейт Миддлтон впервые допустили на «взрослое» мероприятие

Хотя оба обожают пошалить, во время похода в церковь юные принц и принцесса были серьёзны – видимо, осознавали ответственность момента и очень гордились оказанной им честью.
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Новак анонсировал дату заключения транзитного договора с Украиной

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В Чехии стартует молодежный чемпионат мира по хоккею

Хоккейный чемпионат мира среди молодежных национальных команд, в котором принимают участие игроки не старше 20 лет, пройдет в чешских городах Острава и Тршинец с 26 декабря по 5 января.
Вести.Ru вчера в 19:53
Финансы

Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро

Курс доллара упал на 8 копеек — до 61,89 рубля. Курс евро снизился на 10 копеек и составил 68,53 рубля.
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Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей

Суд арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.
Газета.Ru вчера в 23:28
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WP узнала о разработке США тактики информационной войны против России

США работают над тактикой информационной войны, которая может быть использована для противодействия возможному вмешательству России в выборы 2020 года, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших чиновников.
Интерфакс вчера в 19:50
Общество

В Симферополь прибыл первый поезд из Москвы

Сотни симферопольцев с флажками России пришли на вокзал вовсе не для того, что встретить кого-то конкретно из пассажиров поезда, а просто стать свидетелями этого исторического события - восстановления железнодорожного сообщения столицы Крыма с материком и первого в истории прибытия в Крым двухэтажного пассажирского состава.
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В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне

КиноПоиск вчера в 08:10
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Министр финансов США объяснил исчезновение $1,5 трлн наличными

Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда исчезли $1,5 трлн наличными, которых, как утверждают журналисты, не могут досчитаться центробанки мира.
Известия 02:10
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
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Россияне смогут регистрировать новые автомобили в салонах

У россиян появится возможность регистрировать новые автомобили в автосалонах - без посещения ГИБДД.
Российская газета 02:02
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Лавров назвал условие урегулирования конфликта в Донбассе

Надежда на прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе остается, однако этого можно достичь только через прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском.
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Пугачева сорвала выступление Бузовой на «Голубом огоньке»

Звезда российской эстрады Алла Пугачева сорвала выступление певицы Ольги Бузовой в новогодней программе «Голубой огонек», попросив продюсера Игоря Крутого не пускать исполнительницу в эфир, сообщает издание «Актуальные Новости».
Слово и Дело 01:09
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В Москве избили подполковника Росгвардии

В Москве избили сотрудника пресс-службы Росгвардии подполковника Александра Кудрявцева, сообщил РБК источник в главном управлении МВД по Москве.
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Стали известны полные составы команд на Матч звезд КХЛ

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Россия вернется к проекту американской окололунной станции

Россия вернется к переговорам о проекте американской лунной станции Gateway. Об этом рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
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Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов

Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
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«Россия 1» впервые покажет отреставрированную «Иронию судьбы»

РБК 23 декабря в 12:54
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Подозреваемому в насилии под Гатчиной предъявлено обвинение

RT на русском 03:19
Общество

В уголовном деле бывшего главы банка «Открытие» появился новый эпизод

По словам одного из собеседников, речь идет о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 УК, ч. 4 ст. 159 УК): Данкевич подписал от имени банка фиктивную банковскую гарантию, выданную 5 мая 2017 года в пользу "Финансовой группы Будущее (Кипр) Лимитед" (Financial Group Future (Cyprus) Ltd).
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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