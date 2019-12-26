Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ не отдаст Сбербанк бесплатно

«На наш взгляд, было бы логично, чтобы правительство купило наш пакет акций Сбербанка, если хочет получать дивиденды на постоянной основе»,— заключила Эльвира Набиуллина. По словам источников Reuters, для покупки доли ЦБ в Сбербанке правительство планирует задействовать именно средства ФНБ.
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Антон Силуанов
Этот вопрос — продажа доли ЦБ в Сбербанке, еще раз говорю, не публично обсуждается. Тема есть, да. А как она будет решаться, не будет решаться — это мы будем вместе с Центральным банком обсуждать.
— Антон Силуанов, российский экономистРБК вчера в 05:39

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