Экономика
КоммерсантъЦБ не отдаст Сбербанк бесплатно
«На наш взгляд, было бы логично, чтобы правительство купило наш пакет акций Сбербанка, если хочет получать дивиденды на постоянной основе»,— заключила Эльвира Набиуллина. По словам источников Reuters, для покупки доли ЦБ в Сбербанке правительство планирует задействовать именно эти средства.
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То, что касается дискуссии о продаже Сбербанка правительству, переговоры идут, решение окончательное не принято.
— Эльвира Набиуллина, российский политикИзвестия 07:15
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Набиуллина: решение о продаже доли ЦБ в Сбербанке правительству пока не принято
Интерфакс - Россия07:15
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