То, что касается дискуссии о продаже Сбербанка правительству, переговоры идут, решение окончательное не принято.

«На наш взгляд, было бы логично, чтобы правительство купило наш пакет акций Сбербанка, если хочет получать дивиденды на постоянной основе»,— заключила Эльвира Набиуллина. По словам источников Reuters, для покупки доли ЦБ в Сбербанке правительство планирует задействовать именно эти средства.

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