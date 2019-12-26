Этот вопрос — продажа доли ЦБ в Сбербанке, еще раз говорю, не публично обсуждается. Тема есть, да. А как она будет решаться, не будет решаться — это мы будем вместе с Центральным банком обсуждать.

«На наш взгляд, было бы логично, чтобы правительство купило наш пакет акций Сбербанка, если хочет получать дивиденды на постоянной основе»,— заключила Эльвира Набиуллина. По словам источников Reuters, для покупки доли ЦБ в Сбербанке правительство планирует задействовать именно средства ФНБ.

Шоу-бизнес Петр Чернышев вывел на лед годовалую дочь от Анастасии Заворотнюк После завершения представления фигуристка объявила, что в зале находится годовалая дочь Анастасии Заворотнюк и попросила Петра Чернышева выйти вместе с ней на лед.

Политика Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.

Происшествия Школьница умерла после сдачи ГТО по плаванию в Подмосковье Школьница в возрасте семнадцати лет умерла в Подмосковье после сдачи ГТО по плаванию, передает ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК РФ по региону Ольгу Врадий.

Общество На Украине опровергли выдачу бывших бойцов «Беркута» в Донбасс Украинская Генеральная прокуратура опровергает сообщение телеканала «Громадське» о том, что в рамках обмена пленниками с самопровозлашенными республиками Донбасса Киев освободит находящихся под судом экс-«беркутовцев».

Здоровье В Самаре служба крови запретила гомосексуалам быть донорами По словам заместителя директора по медицинской части станции переливания крови Елены Кудиновой, клиника оформила базу людей, которым запрещено сдавать кровь.

Авто Toyota простилась с моделью Mark X За всю историю было выпущено 6,5 миллионов Mark II и 363,5 тысячи Mark X. Спрос на седан постепенно падал из-за моды на кроссоверы, но ценители заднего привода и «механики» продолжали покупать машину: специально для настоящих фанатов выпускалась особая версия Mark X GRMN.

Происшествия Организаторов теракта в Харькове приговорили к пожизненному и решили освободить Фрунзенский суд Харькова признал виновными и приговорил троих обвиняемых в совершении теракта 22 февраля 2015 года у местного Дворца спорта к пожизненному заключению.

Политика Байден отказался давать показания против Трампа Бывший вице-президент США Джозеф Байден отказался давать показания в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа.

Политика WSJ: американских подрядчиков обвиняют в выделении денег талибам Крупных американских и международных подрядчиков, участвовавших в проектах по восстановлению Афганистана, обвиняют в том, что они платили радикальному движению "Талибан", чтобы обеспечить собственную защиту, при этом перечисленные движению деньги в дальнейшем могли использоваться для атак на войска США, пишет газета Wall Street Journal.