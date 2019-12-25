Экономика
КоммерсантъЦБ не отдаст Сбербанк бесплатно
«На наш взгляд, было бы логично, чтобы правительство купило наш пакет акций Сбербанка, если хочет получать дивиденды на постоянной основе»,— заключила Эльвира Набиуллина. По словам источников Reuters, для покупки доли ЦБ в Сбербанке правительство планирует задействовать именно эти средства.
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Reuters: Правительство РФ планирует использовать ФНБ для покупки доли ЦБ в Сбербанке
Национальная служба новостей13:23
Набиуллина: решение о продаже доли ЦБ в Сбербанке правительству пока не принято
Интерфакс - Россия07:15
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