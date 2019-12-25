«На наш взгляд, было бы логично, чтобы правительство купило наш пакет акций Сбербанка, если хочет получать дивиденды на постоянной основе»,— заключила Эльвира Набиуллина. По словам источников Reuters, для покупки доли ЦБ в Сбербанке правительство планирует задействовать именно эти средства.

Кино Режиссер «Союза спасения» отказался давать оценку декабристам Режиссер фильма о восстании декабристов "Союз спасения" Андрей Кравчук рассказал о своем отношении к событиям описанного в картине периода.

Футбол Юрген Клопп: «„Боксинг-дэй“ в АПЛ — преступление» Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал график АПЛ под конец года, когда в чемпионате начинается так называемый «боксинг-дэй» — череда матчей с коротким промежутком времени.

Экономика Мобильный интернет в России подешевел в два раза Стоимость 1 гигабайта мобильного интернета в России за 2019 год снизилась на 48% и составила 37,3 рубля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование информационно-аналитического агентства Content Review.

Общество Скворцова поспорила с Голиковой о качестве оптимизации здравоохранения Напомним, что Голикова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что программа оптимизации в области здравоохранения во многих регионах РФ была проведена «ужасно».

Армия и оружие Российская военная полиция заняла опорный пункт американцев в Сирии Российская военная полиция заняла опорный пункт, который покинули американские военные, в сирийском поселке Телль-Самин - стратегическом районе на перекрестке дорог, связывающих город Ракка с центром и севером страны, а также городами в пойме Евфрата.

Политика В партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России В ответ депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Крым был присоединен к России, когда Виктор Янукович находился в Киеве и о законе еще речи не было.

Происшествия Хакеры, взломавшие базу РЖД, получили от 10 до 13 лет колонии Басманный суд Москвы в среду приговорил к срокам от 10 до 13 лет колонии трех хакеров, взломавших базы РЖД и авиакомпании S7 для махинаций с фиктивным возвратом билетов, сообщили РИА Новости в суде.

Политика 40 лет назад началась Афганская война 12 декабря 1979 года на заседании Политбюро было принято решение об отправке в Афганистан "ограниченного контингента" численностью 50 тысяч человек, но затем цифру откорректировали, и 25 декабря афганскую границу пересекла группировка численностью более 80 тысяч человек.

Здоровье В Липецке открылся центр амбулаторной онкологической помощи Центр амбулаторной онкологической помощи открылся на базе Липецкой городской больницы №3 «Свободный Сокол» 25 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Липецкой области.

Экономика Сбербанк передал «Яндексу» его «золотую акцию» Напомним, 18 ноября совет директоров "Яндекса" предложил внести изменения в структуру корпоративного управления компанией, которые подразумевают в том числе передачу от Сбербанка "золотой акции" IT-компании.

Экономика Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».

Экономика Прогноз по курсу доллара: россиян заманивают в ловушку Несмотря на радужные прогнозы и активный рост российской национальной валюты, падения не избежать и рубль может рухнуть до 100 за доллар.

Происшествия Суд в Москве арестовал замначальника управления ФТС Алексея Серебро Басманный суд Москвы арестовал до 22 февраля 2020 года заместителя начальника управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенанта Алексея Серебро по делу о превышении должностных полномочий.