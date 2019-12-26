Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ не отдаст Сбербанк бесплатно

«На наш взгляд, было бы логично, чтобы правительство купило наш пакет акций Сбербанка, если хочет получать дивиденды на постоянной основе»,— заключила Эльвира Набиуллина. По словам источников Reuters, для покупки доли ЦБ в Сбербанке правительство планирует задействовать именно средства ФНБ.
Читать в источнике
Комментировать251
Антон Силуанов
Этот вопрос — продажа доли ЦБ в Сбербанке, еще раз говорю, не публично обсуждается. Тема есть, да. А как она будет решаться, не будет решаться — это мы будем вместе с Центральным банком обсуждать.
— Антон Силуанов, российский экономистРБК вчера в 05:39

Подробнее о событии

Силуанов подтвердил обсуждение выкупа акций Сбербанка у ЦБ

Коммерсантъвчера в 06:13

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 10:06

Греф прокомментировал планы продать пакет ЦБ в Сбербанке на 2,7 трлн рублей

Forbesвчера в 07:03

Правительство обсуждает выкуп доли ЦБ в Сбербанке

RT на русскомвчера в 10:57

Силуанов: вопрос о выкупе акций Сбербанка у ЦБ обсуждается

Ведомостивчера в 05:30

ЦБ ведет переговоры о продаже правительству своей доли в Сбербанке

Эхо Москвы25 декабря в 23:46

Набиуллина рассказала о переговорах по продаже доли ЦБ в Сбербанке

Известия25 декабря в 07:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 16:16, Ашберн
Общество

Дело о клевете: суд объявил Елену Батурину в розыск

Газета.Ru 13:44
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru 05:25
Кино

Бондарчук представил фильм «Вторжение»

В понедельник, 23 декабря, в Москве прошёл премьерный показ киноленты «Вторжение» Федора Бондарчука.
Peterburg2.ru 24 декабря в 14:58
Армия и оружие

Гиперзвуковой комплекс «Авангард» заступил на боевое дежурство

РИА Новости 05:51
Баскетбол

Баскетболисты «Зенита» проиграли «Црвене Звезде» в матче Евролиги

РИА Новости 13:55
Политика

Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия

Британская газета Financial Times включила российского лидера Владимира Путина в список из 50 человек, "определивших облик десятилетия".
Газета.Ru 13:50
Армия и оружие

В Индийском океане стартовали учения России, Ирана и Китая

По сообщению РИА Новости со ссылкой на ВМС армии Ирана, в пятницу в северной части Индийского океана и в Оманском заливе начались совместные учения военно-морских сил Ирана, России и Китая.
Военное дело 05:28
Футбол

Жано может продолжить карьеру в Турции

Полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе в ближайшее время может перебраться в чемпионат Турции.
Евро-футбол.ру 09:24
Общество

Охлобыстин резко ответил на призыв Водонаевой не рожать «рабов»

Актер Иван Охлобыстин резко ответил на слова телеведущей и модели Алены Водонаевой, призвавшей россиянок "не рожать рабов".
РИА Новости 14:03
Происшествия

Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве

Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ вчера в 12:19
Армия и оружие

Правительство Ливии запросило у Турции военную поддержку

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии официально запросило военную поддержку у Турции.
РЕН ТВ вчера в 17:49
Происшествия

В Казахстане назвали причину крушения самолета под Алма-Атой

Росбалт 03:15
Технологии

Huawei работает над аналогами приложений Google

Как известно, в последнее время Huawei находится не в лучшем положении из-за санкций, наложенных американским правительством.
RuNews24.ru 24 декабря в 09:54
Политика

Земан допустил отмену визита в Россию на 75-летие Победы

Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
РИА Новости 15:47
Общество

Александр Емельяненко посоветовал брату забыть его

В ответ младший из братьев Емельяненко посоветовал Федору "поставить свечку за усопшего Александра".
Российская газета 12:32
Экономика

Bloomberg сообщил о рекордных сокращениях в банках с 2015 года

Более 50 крупных банков по всему миру за этот год объявили о сокращении 77,8 тыс. рабочих мест — это рекордные сокращения с 2015 года, когда сообщалось об увольнении 91,5 тыс. сотрудников.
Коммерсантъ 11:53
Армия и оружие

WikiLeaks опубликовал документы по химатаке в Думе

Сайт WikiLeaks опубликовал новую партию документов, посвященных расследованию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.
РБК 13:31
Культура

Загитова поделилась впечатлениями от участия в шоу «Спящая красавица»

АиФ Удмуртия 04:54
Хоккей

Илья Ковальчук может продолжить карьеру в «Вашингтоне»

«Вашингтон Кэпиталз» намерен углубить состав и проявляет интерес к форварду Илье Ковальчуку, сообщает thefourthperiod.com.
Sport24.ru 13:23
Шоу-бизнес

Боярский: «Жена теряет здоровье на глазах»

По словам Боярского, Лариса разрывается между театром и семьей, поэтому он старается ей во всем помогать: "Она себя безумно сжигает и теряет здоровье на глазах".
Рамблер 04:29
Шоу-бизнес

Беременная Анастасия Костенко сломала руку

На днях Анастасия Костенко, которая готовится подарить Дмитрию Тарасову второго ребенка, сломала руку.
Srnsk 16:05
Общество

Британский посол описал Россию тремя словами

Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий пост в январе 2020 года, поделился впечатлениями от страны.
РИА Новости 04:58
Происшествия

В Подмосковье при сдаче норматива ГТО по плаванию умерла школьница

В Воскресенске после сдачи норматива ГТО по плаванию скончалась 17-летняя школьница, сообщила РБК представитель следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
РБК 10:29
Хоккей

Андрей Мартемьянов: «Амур» больше хотел и победил

Соперник больше хотел, они и выиграли, Поздравляю Амур с победой, он ее заслужил.
Советский спорт 09:41
Авто

Renault с января повысит цены на все модели

С 1 января 2020 года Renault повысит рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд в России в среднем на 2,4%. Подорожание коснется автомобилей только 2020 года выпуска.
Автоновости дня 14:04
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

РИА Новости вчера в 16:44
Здоровье

Назвали болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь

Московский гастроэнтеролог Алексей Парамонов сообщил о заболеваниях, при которых категорически запрещено распитие спиртного даже в самых малых дозах — пишет «АиФ».
SMINEWS в Подольске 25 декабря в 15:18
Политика

США назвали способ избежать санкций за «Северный поток-2»

У компаний - подрядчиков российского экспортного газопровода "Северный поток-2" есть срок до 20 января 2020 года прекратить всякую связанную с проектом деятельность, чтобы не подпасть под американские санкции – с таким разъяснением выступил Госдепартамент США.
Газета.Ru 15:36
Политика

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Lenta.ru 04:14
Спорт

Ганус прокомментировал письмо РУСАДА о несогласии с вердиктом WADA

Глава РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал отправленное им в WADA письмо о несогласии с вердиктом в отношении российского спорта.
ProstoProSport 05:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное