с чего всё началось

Центробанк не откажется от чеканки копеек, заявил "Газете.Ru" заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко.

ЦБ не откажется от чеканки копеек

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