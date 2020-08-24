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Эхо Москвы
Эхо Москвы

Поправки в закон об ОСАГО вступили с сегодняшнего дня в силу

Новый закон позволяет автостраховщикам учитывать степень агрессивности вождения, а также соблюдение водителями правил дорожного движения.В источнике
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РИА Новости

Полис ОСАГО: что изменилось в законе об автогражданке

РИА Новости07:09
REGNUM

Стало известно, когда заработают новые тарифы ОСАГО

REGNUM05:27
РБК

Эксперты оценили изменения правил расчета стоимости полисов ОСАГО

РБКвчера в 08:04
Профиль

Водителям объяснили, когда заработают новые тарифы ОСАГО

Профиль02:02
ТАСС

«Известия»: использование новых тарифов ОСАГО начнется после подготовки нормативной базы

ТАСС19:18
Car.ru

В России вступили в силу поправки в закон об ОСАГО

Car.ru02:26
Государственная Дума РФ

В России вступает в силу закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Государственная Дума РФвчера в 02:45

Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

"Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.
Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября
РИА Новости03:20
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Кремль ответил на обвинения в адрес властей России из-за Навального

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения в адрес российских властей в причастности к случившемуся с оппозиционером Алексеем Навальным, госпитализированным с интоксикацией.
Кремль ответил на обвинения в адрес властей России из-за Навального
Lenta.ru06:01
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Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей по делу Навального

Глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников подверг сомнению выводы врачей немецкой клиники «Шарите» о предполагаемом отравлении основателя ФБК Алексея Навального.
Ведомости05:50
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Банк ВТБ снижает ставки по автокредитам

Представители банка ВТБ заявили, что с сегодняшнего дня у них доступен кредит на покупку автомобиля с минимальной ставкой в 7,5%. Первоначальный взнос остается прежним и составляет 10% от первоначальной стоимости.
CT news06:41
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Члена КС оппозиции Белоруссии Дылевского арестовали на десять суток

Заводской суд Минска приговорил члена координационного совета оппозиции Белоруссии, лидера забастовочного комитета МТЗ Сергея Дылевского к десяти суткам ареста за организацию несанкционированной акции.
RT на русском09:17
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