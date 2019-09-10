Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦБ не ожидает темпов роста экономики выше 3% до 2022 года

Рост ВВП России согласно базовому сценарию в 2020 году составит до 1,5–2,0%, в 2021–2022 годах рост российской экономики ускорится до 1,5–2,5% и 2,0–3,0% соответственно, следует из проекта «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов», подготовленного ЦБ.
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Рост ВВП Южной Кореи сократится из-за стареющего населения

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ЦБ не ожидает темпов роста экономики выше 3% до 2022 года

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ЦБ прогнозирует темпы роста экономики выше 3% до 2022 года

Udm-Info07:25
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 08:04, Вашингтон
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Переданный Украине в рамках обмена заключенными режиссер Олег Сенцов рассказал о своих планах по возвращению в Крым и посещению Донбасса.
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Певец пояснил, что в его жизни давно отсутствует алкоголь, и поэтому он "не рассчитал" Певец Дима Билан извинился перед жителями Самары за выступление в нетрезвом виде.
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Логинов подписал контракт с Союзом биатлонистов России

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Акимов добавил, что электронный паспорт будет состоять из двух компонентов: карты с чипом и приложения на смартфоне.
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Сегодня в 20:00 по московскому времени начнётся презентация Apple. Но в сети уже знают, сколько будут стоить новые iPhone.
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Обнаружен обезвреживающий ВИЧ механизм

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До 20 миллионов россиян могут потерять работу из-за внедрения роботов

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Lenta.ru вчера в 13:10
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Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией

С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
Коммерсантъ 05:51
Политика

Володин рассказал о планах Госдумы на осеннюю сессию

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США допускают введение санкций против «Роснефти»

В Вашингтоне допустили введение санкций против "Роснефти" из-за закупок венесуэльской нефти, заявил в ходе телефонного брифинга спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
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Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили

Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января.
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В текущем сезоне Олимп-ФНЛ Макаров забил 8 голов. Он делит лидерство в гонке бомбардиров турнира с нападающим «Торпедо» Иваном Сергеевым.
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Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
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Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер

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Более $700 тыс. пропало из банковской ячейки в Москве

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На автосалоне во Франкфурте компания Land Rover наконец-то показала столь ожидаемую новинку – очередное поколение модели Defender.
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По мнению гендиректора ИК «Иволга Капитал» Андрея Хохрина, именно Россия в ближайшем будущем станет островом стабильности в мировой экономике.
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