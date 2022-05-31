Банк России не планирует ослаблять ограничения на операции физических лиц с наличной валютой, которые действуют до 9 сентября. Зампред Центробанка Ксения Юдаева заявила на пресс-конференции, что регулятор дождется обозначенного срока и будет принимать решение по ситуации.

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