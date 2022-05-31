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ЦБ не планирует смягчать ограничения по наличной валюте для физлиц до сентября

Банк России не планирует ослаблять ограничения на операции физических лиц с наличной валютой, которые действуют до 9 сентября. Зампред Центробанка Ксения Юдаева заявила на пресс-конференции, что регулятор дождется обозначенного срока и будет принимать решение по ситуации.В источнике

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ЦБ не планирует смягчать ограничения по наличной валюте для физлиц до сентября
Коммерсантъ10:01
ЦБ решил не смягчать ограничения на продажу наличной валюты до сентября
РБК09:48
ЦБ заявил, что планирует сохранить ограничения на покупку наличной валюты до сентября
Lenta.ru09:24
ЦБ до сентября не планирует ослаблять ограничения на продажу наличной валюты физлицам
ТАСС09:38
ЦБ не планирует до сентября ослаблять ограничения по продаже наличной валюты гражданам
Finam.Ru08:45
ЦБ не планирует до сентября смягчать ограничения по наличной валюте для физлиц
Интерфакс09:39
Банк России проведет оптимизацию регулирования по Базельским стандартам
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