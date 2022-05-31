Банк России не планирует ослаблять ограничения на операции физических лиц с наличной валютой, которые действуют до 9 сентября. Зампред Центробанка Ксения Юдаева заявила на пресс-конференции, что регулятор дождется обозначенного срока и будет принимать решение по ситуации.В источнике
Из санкционного списка на сайте правительства страны следует, что под ограничения, в частности, попали председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа», олимпийская чемпионка Алина Кабаева, а также Россельхозбанк, Инвестторгбанк, управляющие компании Российского фонда прямых инвестиций и Российской венчурной компании.
Популярный военный эксперт Виктор Литовкин в своем интервью порталу "Украина.ру" проинформировал о том, что российским Вооруженным силам удалось с одного удара уничтожить около 500 военнослужащих с Украины.
Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видео-конференц-связи с главой Бурятии Алексеем Цыденовым одобрил идею присвоения лейтенанту Балдану Цыдыпову звания Героя России за спасение 150 сослуживцев во время спецоперации на Украине.
Во время обследования подземных сооружений металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, где находились сдавшиеся в плен боевики украинского формирования «Азов», российские военные нашли изотермический фургон с неработающей системой охлаждения, в котором находились 152 тела погибших украинских военных.