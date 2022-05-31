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ЦБ не планирует смягчать ограничения по наличной валюте для физлиц до сентября

Банк России не планирует ослаблять ограничения на операции физических лиц с наличной валютой, которые действуют до 9 сентября. Зампред Центробанка Ксения Юдаева заявила на пресс-конференции, что регулятор дождется обозначенного срока и будет принимать решение по ситуации.В источнике

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Зампред Центробанка Юдаева заявила о сохранении ограничений по наличной валюте до сентября
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ЦБ до сентября не планирует ослаблять ограничения на продажу наличной валюты физлицам
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