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ЦБ не планирует смягчать ограничения по наличной валюте для физлиц до сентября

Банк России не планирует ослаблять ограничения на операции физических лиц с наличной валютой, которые действуют до 9 сентября. Зампред Центробанка Ксения Юдаева заявила на пресс-конференции, что регулятор дождется обозначенного срока и будет принимать решение по ситуации.В источнике

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В ЦБ заявили, что пока не планируют отменять ограничения на покупку наличной валюты
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