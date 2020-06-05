Экономика
РБКЦБ не поддержал перенос запрета пополнять анонимные кошельки наличными
Ассоциация банков «Россия» (АБР) обратилась к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой отложить на полгода вступление в силу поправок в закон «О Национальной платежной системе» (161-ФЗ), которые запрещают пополнять наличными неперсонифицированные электронные кошельки, в том числе транспортные карты и карты для школьников.
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 00:23, Ашберн
Культура
Новый облик Волка из перезапуска «Ну, погоди!» слили в сеть
Lenta.ru вчера в 06:28
Общество
Экс-глава MI6 заявил, что коронавирус возник в лаборатории в Ухане
Бывший глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав считает, что коронавирус COVID-19 возник в лаборатории в китайском городе Ухань и распространился из-за несчастного случая в лаборатории, сообщает газета Telegraph.
РИА Новости вчера в 05:10
Общество
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 03 июня в 02:30
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантинных мер из-за высокой смертности
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что смертность от коронавируса оказалась слишком высокой.
Gazeta.SPb 03 июня в 11:59
Политика
Кремль ответил на заявления Трампа о ядерном пакте с Россией
Слова американского президента Дональда Трампа о ядерном пакте с Россией прокомментировал пресс-секретарь президента РФ.
НТВ 03 июня в 11:53
Общество
В Москве появился новый вид пропусков
МФЦ открылись в Москве 25 мая, но работают только по предварительной записи.
Эхо Москвы вчера в 14:04
Футбол
«РБ Лейпциг» нашел замену уходящему в «Челси» Вернеру
По информации источника, 23-летний форвард должен стать заменой Тимо Вернеру, который в ближайшее трансферное окно покинет стан "быков".
Газета.Ru вчера в 21:16
Армия и оружие
Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия
В указе президента говорится, что применение ядерного оружия должно быть крайней мерой и является исключительно средством сдерживания.
Деловое.ТВ 02 июня в 10:00
Происшествия
Жертвами COVID-19 стали ещё двое жителей Забайкалья
Накануне, 3 июня, в Забайкалье с подтвержденным диагнозом COVID-19, пневмонией и другими тяжёлыми сопутствующими патологиями, погиб мужчина в возрасте 90 лет.
REGNUM 03 июня в 23:02
Шоу-бизнес
О насиловании лицом к иконам рассказала бывшая жена Ромы Жукова
Женщина рассказала правду о своей жизни с известным музыкантом Романом Жуковым.
Privet-Rostov.ru вчера в 09:43
Технологии
Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон
Подробно о наличии «прослушки» в телефоне рассказал глава информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
Саратов 24 вчера в 23:09
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК 03 июня в 03:28
Космос
Вблизи Млечного Пути произошла мощная рентгеновская вспышка
Актуальные Новости 00:00
Музыка
Niletto и Zivert придут в «Вечерний Ургант»
Zivert и Niletto станут гостями программы "Вечерний Ургант" 4 июня 2020 года.
ИА InterMedia вчера в 10:36
Общество
Путин возмутился несвоевременным докладом о ЧП с топливом в Норильске
RT на русском 03 июня в 09:30
Энергетика
ОПЕК+ проведет министерскую встречу 6 июня
Секретариат ОПЕК запланировал проведение министерской встречи стран ОПЕК+ в субботу, 6 июня.
ТАСС вчера в 22:28
Политика
В Госдепе попросили Россию «убраться с Ближнего Востока»
В Госдепе США заявили, что Россия должна "убраться с Ближнего Востока", из-за того, что играет там "деструктивную роль".
Газета.Ru вчера в 16:08
Происшествия
Росгвардеец объяснил выстрелы в укравшего обои россиянина
Росгвардеец объяснил выстрелы в укравшего обои 27-летнего россиянина Владимира Таушанкова, который был убит в результате спецоперации.
Lenta.ru вчера в 23:25
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Происшествия
Американец за пять минут до смерти отправил селфи своей матери
VSE42.RU вчера в 22:46
Политика
Косачев назвал незаконными санкционные угрозы США «Северному потоку-2»
Строительство "Северного потока-2" продолжится несмотря на санкционные угрозы со стороны Соединенных Штатов.
Российская газета вчера в 16:38
Общество
Владимир Соловьев избавился от соведущей Анны Шафран
Дни24 03 июня в 11:24
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
Кино
Ридли Скотт рассказал о продолжении «Чужого»
News.ru вчера в 08:37
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
Общество
Потанин потерял за день $1,5 млрд после аварии на ТЭЦ в Норильске
Состояние одного из владельцев «Норникеля» Владимира Потанина сократилось за день на $1,5 млрд, свидетельствуют данные Forbes Real-Time.
RT на русском вчера в 14:57
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия 03 июня в 10:47
Происшествия
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru вчера в 11:52
Общество
Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества
Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27