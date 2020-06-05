Экономика
РБКЦБ не поддержал перенос запрета пополнять анонимные кошельки наличными
Поправки о запрете были внесены по просьбе Росфинмониторинга, так как электронные кошельки могут использоваться для финансирования терроризма и распространения наркотиков, говорил РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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с чего всё началось
Ассоциация банков «Россия» (АБР) обратилась к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой отложить на полгода вступление в силу поправок в закон «О Национальной платежной системе» (161-ФЗ), которые запрещают пополнять наличными неперсонифицированные электронные кошельки, в том числе транспортные карты и карты для школьников.РБКвчера в 23:00
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Армия и оружие
СМИ: РФ и Индия не договорились о цене производства автоматов АК-203
Индия и РФ не договорились о коммерческой цене производства автоматов модели АК-203 на площадях совместного предприятия в Корва.
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Американские военные преследовали военную колонну России в Сирии
Очевидцы рассказали, что военные автомобили США преследовали колонну с российскими военными, которая направлялась в населенный пункт Каср эд-Диб.
Piter.tv вчера в 03:36
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.
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Компания Toyota презентовала обновленный внедорожник Toyota Fortuner
Компания Toyota представила обновленный Toyota Fortuner.
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В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
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Каннский кинофестиваль объявил программу
Афиша Daily 03 июня в 13:44
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Певица Анастасия рассказала о причинах развода с Юлианом
Российская певица Анастасия в эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир" рассказала о причине развода с певцом Юлианом.
Газета.Ru вчера в 06:26
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Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 05:09
Политика
Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата
Прага, 5 июня 2020, 15:07 — REGNUM Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата.
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PlayStation 5 получит мощную систему охлаждения
Megaobzor.com 00:43
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Пожар потушили, но из пробоины вылилось около 20 тысяч тонн горючего, которое попало в ручьи и реки Амбарную и Далдыкан.
Вести.Ru 03 июня в 12:07
Кино
Скончался актёр Михаил Кокшенов
Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM 06:37
Армия и оружие
В США считают бомбардировщики B-1B проблемой для российского флота
Появление стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США над акваторией Чёрного моря стало «очевидным сигналом» для России, заявили авторы американского издания The Drive.
Национальная служба новостей 03 июня в 01:53
Общество
Мосгорсуд снизил срок ареста журналиста Ильи Азара
Мосгорсуд в пятницу с 15 до 10 суток снизил срок административного ареста журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Ильи Азара, задержанного за одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев.
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Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Авто
ГАЗ планирует выпустить новую «Волгу» на базе Skoda Octavia
Как сообщало ранее Delovoe.tv, ГАЗ запатентовал новую линейку "ГАЗель NN".
Деловое.ТВ 05:59
Общество
В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от мародеров
Для защиты от мародеров и провокаторов в Бруклине были созданы отряды дружинников, патрулирующих местные улицы.
RuNews24.ru 03 июня в 19:49
Общество
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин в ходе совещания по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным заверил, что для устранения последствий ЧП в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, не потратят ни одного бюджетного рубля, все профинансируется за счет компании.
Газета.Ru 07:47
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По информации Роспотребнадзора на пятницу, 5 июня, на Дону за сутки еще у 196 человек выявлено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:14
Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку ВВС Израиля над городом Масьяф
Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили в небе над городом Масьяф провинции Хама атаку ВВС Израиля.
Пятый канал вчера в 15:09
Происшествия
В Воронежской области наказали 61 чиновника соцзащиты
В Воронежской области 61 сотрудника органов социальной защиты населения уличили в нарушениях антикоррупционного законодательства.
Обозреватель Врн 06:10
Здоровье
В Волжском на карантин закрыты три отделения больницы им. Фишера
Как сообщил в пятницу замглавы облздрава Николай Алимов, в волжской городской больнице №1 им. С.З. Фишера сейчас не принимают пациентов три отделения – неврологическое, травматологическое и гнойной хирургии.
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Турецкая и немецкая актриса Мерьем Узерли, получившая известность далеко за пределами своей родины благодаря роли Хюррем (Роксоланы), наложницы султана Сулеймана в сериале "Великолепный век", как оказалось, не была главным претендентом на эту роль.
Российская газета 05:45
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В Израиле заявили о звездном часе России из-за беспорядков в США
В Израиле заявили о звездном часе России из-за беспорядков в США Хаос в США играет на руку Москве и Пекину, заявили в Израиле.
Экспресс газета 03:05
Авто
В США «горбатый» «Запорожец» выставили на продажу по цене новой Toyota
В Соединенных Штатах продается ЗАЗ-965, стоимость которого соответствует цене нового японского седана.
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YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию
Видеохостинг YouTube удалил агитационный ролик РИА ФАН о поправках к Конституции России за нарушение правил сервиса.
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Симоньян ответила NYT на обвинения в расизме
Ранее американская газета New York Times обвинила главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян в расизме после того, как она репостнула сообщение корреспондента «Комсомольской правды».
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