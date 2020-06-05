Экономика

РБКРБКЦБ не поддержал перенос запрета пополнять анонимные кошельки наличными

Ассоциация банков «Россия» (АБР) обратилась к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой отложить на полгода вступление в силу поправок в закон «О Национальной платежной системе» (161-ФЗ), которые запрещают пополнять наличными неперсонифицированные электронные кошельки, в том числе транспортные карты и карты для школьников.
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ЦБ не поддержал перенос запрета пополнять анонимные кошельки наличными

Банки.ру01:18

ЦБ не снимет запрет на пополнение онлайн-кошельков наличными

URA.Ru00:52

ЦБ России отказал в продлении разрешения на пополнение анонимных кошельков

REGNUMвчера в 23:44

ЦБ не стал откладывать введение запрета пополнять анонимные электронные кошельки

Коммерсантъ00:41

ЦБ не поддержал перенос запрета пополнять анонимные кошельки наличными

РБКвчера в 23:00
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Автобус с футболистами «Бенфики» подвергся нападению

Два футболиста лиссабонской "Бенфики" получили ранения после нападения неизвестных на клубный автобус.
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В Госдепе попросили Россию «убраться с Ближнего Востока»

В Госдепе США заявили, что Россия должна "убраться с Ближнего Востока" из-за того, что играет там "деструктивную роль".
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Общество

Разлив нефтепродуктов в Норильске засняли из космоса

Роскосмос опубликовал снимки разлива топлива в Норильске с пояснениями. Фотографии появились в галерее на сайте.
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Общество

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ПВО Сирии отразили атаку Израиля

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Политика

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Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
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Опубликован рейтинг самых популярных автомобилей в мае на российском рынке.
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Диетолог назвала самый опасный суп

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Мировые цены на нефть растут на фоне ожидания информации о дате встречи ОПЕК+.
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Жилье эконом-класса заменят стандартным жильем

Критерии "стандартного жилья" утвердил Минстрой. Этот термин придет на смену жилью "эконом-класса". Документ вступает в силу 6 июня.
Российская газета вчера в 10:33
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Политика

Twitter удалил видео штаба Трампа о погибшем афроамериканце Флойде

Twitter удалил ролик, посвященный погибшему афроамериканцу Джорджу Флойду и опубликованный на странице предвыборной кампании президента США Дональда Трампа, сообщает Politico.
Коммерсантъ 00:55
Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 02 июня в 04:49
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
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Экономика

Пенсионерам-опекунам вернут индексацию пенсий: Поправки приняты

В настоящее время на оплачиваемую попечительскую деятельность (например, в рамках договора о приёмной семье) распространяются правила обязательного пенсионного страхования, поэтому за пенсионеров-опекунов делаются страховые взносы, а выплата пенсии им с учётом индексации возобновляется только после завершения опеки – пояснил заместитель начальника Зеленодольского управления ПФР Марат Хафизов.
Новости Зеленодольска вчера в 08:21
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Общество

Омичи смогут проголосовать по поправкам в Конституцию даже во дворах

Председатель областной избирательной комиссии Алексей Нестеренко рассказал о процедурах голосования по поправкам в Конституцию.
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Кино

Сюжет сериала «Ковбой Бибоп» от Netflix будет отличаться от оригинала

iReactor вчера в 08:02
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Общество

Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании населения

Основатель Microsoft Билл Гейтс опроверг конспирологические теории заговора и слухи о том, что он собирается чипировать население под видом вакцинации от коронавируса.
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Культура

Слухи: второй сезон «Сокола и Зимнего солдата» получит другое название

Один из проверенных голливудских инсайдеров Чарльз Мерфи в своем подкасте пролил немного света на события «Сокола и Зимнего солдата», рассказав, что в конце первого сезона герои настолько изменятся, что продолжение, возможно, получит другое название.
Киноафиша России вчера в 06:28
Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
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Здоровье

Глава Томской области заявил о «халатности» врачей с коронавирусом

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил, что массовое заражение врачей коронавирусом стало следствием их халатного отношения к правилам безопасности.
Росбалт вчера в 15:18
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Общество

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Бывший сотрудник райадминистрации получил условный срок за взятки

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом 400 тысяч рублей.
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Поклонники отметили, что с челкой певица выглядит даже моложе, чем на архивной фотографии.
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Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 03 июня в 15:12
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Общество

Названы отрасли с самыми высокооплачиваемыми вакансиями в России

Аналитики сервиса «Работа.ру» проанализировали более 150 тыс. вакансий за май этого года и выяснили, в каких отраслях предлагаются самые высокие зарплаты.
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Путин удивился докладу губернатора о ЧП с топливом в Норильске

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Технологии

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Подробно о наличии «прослушки» в телефоне рассказал глава информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
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Религия

В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу

Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
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Транспорт

В России могут ввести онлайн-тахографы

Пока онлайн-тахографы планируют установить на пассажирский транспорт в 20 крупнейших агломерациях.
Коммерсантъ вчера в 17:58
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Общество

В Саратове бастуют работники депо, троллейбусы не вышли на линию

В Саратове началась забастовка работников троллейбусного депо, 10 троллейбусов не вышли на линию по двум маршрутам.
Взгляд-инфо вчера в 02:39
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