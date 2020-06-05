Экономика
РБКЦБ не поддержал перенос запрета пополнять анонимные кошельки наличными
Ассоциация банков «Россия» (АБР) обратилась к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой отложить на полгода вступление в силу поправок в закон «О Национальной платежной системе» (161-ФЗ), которые запрещают пополнять наличными неперсонифицированные электронные кошельки, в том числе транспортные карты и карты для школьников.
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Гаджеты
Компания Broadcom намекнула на задержку выхода новых iPhone
Компания Broadcom во время квартальной конференции заявила о сезонной аномалии, связанной с изменением выручки, которая может быть обусловлена задержкой выхода новых iPhone.
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Общество
Полувековой рекорд по осадкам побит в Москве 4 июня
В столице 4 июня побит рекорд 51-летней давности по количеству выпавших осадков за сутки.
Вечерняя Москва 02:07
Общество
Большинство водителей готовы делиться сведениями о себе в обмен на скидки
В опросе участвовали более 20 тыс. российских водителей.
Новые Известия 01:39
Общество
В МЧС заявили о решении по ликвидации утечки топлива в Норильске
Глава МЧС РФ Евгений Зиничев заявил, что решение по способам ликвидации утечки топлива при аварии в Норильске было найдено, сообщают Известия .
ИжевскИнфо.РУ вчера в 03:22
Энергетика
Bloomberg: встреча ОПЕК+ может пройти 6–7 июня
Если соглашение будет окончательно подтверждено, встреча ОПЕК+ может пройти 6–7 июня, рассказали источники агентства.
Коммерсантъ вчера в 18:45
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали безопасными занятия спортом в масках
При занятиях спортом увеличивается интенсивность дыхания, увеличивается образования аэрозоля, который распространяется на большие расстояния.
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Общество
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании населения
Основатель Microsoft Билл Гейтс опроверг конспирологические теории заговора и слухи о том, что он собирается чипировать население под видом вакцинации от коронавируса.
BFM.ru 01:06
Общество
Названы отрасли с самыми высокооплачиваемыми вакансиями в России
Аналитики сервиса «Работа.ру» проанализировали более 150 тыс. вакансий за май этого года и выяснили, в каких отраслях предлагаются самые высокие зарплаты.
RT на русском вчера в 23:03
Общество
СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском вчера в 11:14
Политика
Премьером Белоруссии назначен глава Госкомвоенпрома Головченко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА.
Интерфакс вчера в 04:24
Транспорт
В России могут ввести онлайн-тахографы
В России могут ввести онлайн-тахографы В России начинается тестирование онлайн-тахографов, на которые в перспективе переведут все новые грузовики и автобусы.
Коммерсантъ вчера в 17:58
Хоккей
Брагин возглавил сборную России по хоккею
RT на русском 02:24
Здоровье
Минздрав ввел новые правила организации работы медучреждений
Минздрав ввел новые правила организации работы медучреждений с целью снижения риска распространения коронавируса, передает пресс-служба ведомства.
Москва 24 вчера в 07:19
Общество
Для приезжающих в РТ отменили режим обязательной самоизоляции
Изменения указаны в постановлении Кабинета министров РТ за подписью Премьер-министра Татарстана Алексея Песошина, отмечает ИА "Татар-информ".
Заинск-информ 01:39
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Общество
В ПФР объяснили, кому с 1 августа выплатят повышенную пенсию
В пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР) объяснили, кого коснется эта индексация.
Shraibikus News вчера в 11:29
Происшествия
Военный вертолет Ми-38 аварийно сел на трассу в Подмосковье
"Военно-транспортный вертолет Ми-38 из-за технических проблем аварийно сел на трассу в районе Гжели", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс вчера в 04:28
Здоровье
Онколог назвал симптомы рака, которые принимают за коронавирус
Пациенты с раком легкого, получающие препараты таргетной терапии и лучевую терапию, должны сохранять первоначальное лекарственное лечение во время вспышки коронавируса, отметил врач.
Российская газета 00:51
Политика
Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ
Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
Общество
В Роскачестве назвали водку самым безопасным продуктом
Специалисты Роскачества назвали водку самым безопасным продуктом в России.
Известия 01:56
Общество
На Кубани продлили режим карантина
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Известия вчера в 13:31
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета вчера в 02:11
Культура
Новый образ Волка из перезапуска «Ну, погоди!» попал в Сеть
Студия «Союзмультфильм» ведет активную работу над созданием нового образа Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!», на данный момент создано более 50 разных эскизов персонажа, один из них попал в Сеть.
Взгляд.ру вчера в 07:09
Шоу-бизнес
Блогер-провизор Екатерина Диденко показала результаты увеличения груди
В Stories в «Инстаграм» Екатерина Диденко показала фото до и после, сравнив которые понятно, что грудь заметно увеличилась.
Bimru.ru 01:14
Общество
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru вчера в 11:52
Здоровье
В Бурятии за минувшие сутки заразились коронавирусом 46 человек
Еще 46 человек заразились коронавирусом в Бурятии за минувшие сутки.
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Происшествия
Росгвардеец объяснил выстрелы в укравшего обои россиянина
Росгвардеец объяснил выстрелы в укравшего обои 27-летнего россиянина Владимира Таушанкова, который был убит в результате спецоперации.
Lenta.ru вчера в 23:25
Футбол
Павлюченко назвал Кейна никаким футболистом на старте карьеры
Бывший форвард «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко рассказал о том, как выглядел Гарри Кейн, когда только попал в первую команду лондонцев.
ProstoProSport вчера в 13:06
Общество
В Ростуризме назвали сроки открытия пляжей Юга России
Будущее России. Национальные проекты 03 июня в 09:34