Экономика

РБКРБКЦБ не поддержал перенос запрета пополнять анонимные кошельки наличными

Ассоциация банков «Россия» (АБР) обратилась к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой отложить на полгода вступление в силу поправок в закон «О Национальной платежной системе» (161-ФЗ), которые запрещают пополнять наличными неперсонифицированные электронные кошельки, в том числе транспортные карты и карты для школьников.
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ЦБ поддержал введение запрета на пополнение анонимных онлайн-кошельков наличными

АБН02:34

ЦБ не снимет запрет на пополнение онлайн-кошельков наличными

URA.Ru00:52

ЦБ не поддержал перенос запрета пополнять анонимные кошельки наличными

Банки.ру01:18

ЦБ не будет снимать запрет на пополнение электронных кошельков наличными

Народные новости02:21

ЦБ не стал откладывать введение запрета пополнять анонимные электронные кошельки

Коммерсантъ00:41

ЦБ России отказал в продлении разрешения на пополнение анонимных кошельков

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ЦБ не поддержал перенос запрета пополнять анонимные кошельки наличными

РБКвчера в 23:00
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Компания Broadcom намекнула на задержку выхода новых iPhone

Компания Broadcom во время квартальной конференции заявила о сезонной аномалии, связанной с изменением выручки, которая может быть обусловлена задержкой выхода новых iPhone.
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В МЧС заявили о решении по ликвидации утечки топлива в Норильске

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Bloomberg: встреча ОПЕК+ может пройти 6–7 июня

Если соглашение будет окончательно подтверждено, встреча ОПЕК+ может пройти 6–7 июня, рассказали источники агентства.
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Общество

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Названы отрасли с самыми высокооплачиваемыми вакансиями в России

Аналитики сервиса «Работа.ру» проанализировали более 150 тыс. вакансий за май этого года и выяснили, в каких отраслях предлагаются самые высокие зарплаты.
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СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском вчера в 11:14
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА.
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Транспорт

В России могут ввести онлайн-тахографы

В России могут ввести онлайн-тахографы В России начинается тестирование онлайн-тахографов, на которые в перспективе переведут все новые грузовики и автобусы.
Коммерсантъ вчера в 17:58
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Хоккей

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Минздрав ввел новые правила организации работы медучреждений с целью снижения риска распространения коронавируса, передает пресс-служба ведомства.
Москва 24 вчера в 07:19
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Общество

Для приезжающих в РТ отменили режим обязательной самоизоляции

Изменения указаны в постановлении Кабинета министров РТ за подписью Премьер-министра Татарстана Алексея Песошина, отмечает ИА "Татар-информ".
Заинск-информ 01:39
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
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Общество

В ПФР объяснили, кому с 1 августа выплатят повышенную пенсию

В пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР) объяснили, кого коснется эта индексация.
Shraibikus News вчера в 11:29
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Происшествия

Военный вертолет Ми-38 аварийно сел на трассу в Подмосковье

"Военно-транспортный вертолет Ми-38 из-за технических проблем аварийно сел на трассу в районе Гжели", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс вчера в 04:28
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Здоровье

Онколог назвал симптомы рака, которые принимают за коронавирус

Пациенты с раком легкого, получающие препараты таргетной терапии и лучевую терапию, должны сохранять первоначальное лекарственное лечение во время вспышки коронавируса, отметил врач.
Российская газета 00:51
Политика

Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ

Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
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Общество

В Роскачестве назвали водку самым безопасным продуктом

Специалисты Роскачества назвали водку самым безопасным продуктом в России.
Известия 01:56
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Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
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Политика

США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета вчера в 02:11
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Культура

Новый образ Волка из перезапуска «Ну, погоди!» попал в Сеть

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Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
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Происшествия

Росгвардеец объяснил выстрелы в укравшего обои россиянина

Росгвардеец объяснил выстрелы в укравшего обои 27-летнего россиянина Владимира Таушанкова, который был убит в результате спецоперации.
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Футбол

Павлюченко назвал Кейна никаким футболистом на старте карьеры

Бывший форвард «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко рассказал о том, как выглядел Гарри Кейн, когда только попал в первую команду лондонцев.
ProstoProSport вчера в 13:06
Общество

В Ростуризме назвали сроки открытия пляжей Юга России

Будущее России. Национальные проекты 03 июня в 09:34
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