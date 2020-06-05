Экономика

РБКРБКЦБ не поддержал перенос запрета пополнять анонимные кошельки наличными

Поправки о запрете были внесены по просьбе Росфинмониторинга, так как электронные кошельки могут использоваться для финансирования терроризма и распространения наркотиков, говорил РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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с чего всё началось

ЦБ не поддержал перенос запрета пополнять анонимные кошельки наличными

Ассоциация банков «Россия» (АБР) обратилась к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой отложить на полгода вступление в силу поправок в закон «О Национальной платежной системе» (161-ФЗ), которые запрещают пополнять наличными неперсонифицированные электронные кошельки, в том числе транспортные карты и карты для школьников.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Банки попросили отложить запрет пополнять анонимные кошельки наличными

Парламентская газета03:45

ЦБ не поддержал перенос запрета пополнять анонимные кошельки наличными

РБКвчера в 23:00

Запрет на пополнение анонимных кошельков наличными могут отложить

Pravda.Ru02:53

ЦБ не снимет запрет на пополнение онлайн-кошельков наличными

URA.Ru00:52

ЦБ не стал откладывать введение запрета пополнять анонимные электронные кошельки

Коммерсантъ00:41

ЦБ России отказал в продлении разрешения на пополнение анонимных кошельков

REGNUMвчера в 23:44

РБК: АБР просит отсрочить введение запрета на пополнение наличными анонимных кошельков

ТАСС03:07
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Газета.Ru 02:52
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Политика

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Политика

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Южно-Сахалинск, 5 июня 2020, 04:39 — REGNUM В японских социальных сетях высмеяли журналиста и политолога Юкио Касияму, потребовавшего забрать Курилы у России.
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РБК 04:45
Происшествия

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Общество

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За прошедшие сутки в Татарстане было зарегистрировано 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Происшествия

Мэр Екатеринбурга прокомментировал гибель мужчины при штурме квартиры

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Как физик Алексей Кавокин помог России обойти Google в квантовой гонке

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Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

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В Саратовской области коронавирусом заболели уже 3363 человека

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Число выявленных заболевших COVID-19 в России за сутки составило 8726, за всё время эпидемии — 449 834, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
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Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве

Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
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Суд «виртуально» арестовал создателя бренда «Довгань»

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В Израиле заявили о звездном часе России из-за беспорядков в США

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