Экономика

РБКРБКЦБ не поддержал перенос запрета пополнять анонимные кошельки наличными

Поправки о запрете были внесены по просьбе Росфинмониторинга, так как электронные кошельки могут использоваться для финансирования терроризма и распространения наркотиков, говорил РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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с чего всё началось

ЦБ не поддержал перенос запрета пополнять анонимные кошельки наличными

Ассоциация банков «Россия» (АБР) обратилась к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой отложить на полгода вступление в силу поправок в закон «О Национальной платежной системе» (161-ФЗ), которые запрещают пополнять наличными неперсонифицированные электронные кошельки, в том числе транспортные карты и карты для школьников.
РБКвчера в 23:00

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Банки попросили отложить запрет пополнять анонимные кошельки наличными

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Коммерсантъ00:41

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Запрет на пополнение анонимных кошельков наличными могут отложить

Pravda.Ru02:53
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