Экономика
Банки.руЦБ не поддержал перенос запрета пополнять анонимные кошельки наличными
Ассоциация банков «Россия» (АБР) обратилась к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой отложить из-за пандемии на полгода вступление в силу поправок в закон «О Национальной платежной системе» (161-ФЗ), которые запрещают пополнять наличными неперсонифицированные электронные кошельки, в том числе транспортные карты и карты для школьников, пишет РБК.
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с чего всё началось
Ассоциация банков «Россия» (АБР) обратилась к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой отложить на полгода вступление в силу поправок в закон «О Национальной платежной системе» (161-ФЗ), которые запрещают пополнять наличными неперсонифицированные электронные кошельки, в том числе транспортные карты и карты для школьников.РБКвчера в 23:00
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