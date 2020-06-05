Экономика

Банки.руБанки.руЦБ не поддержал перенос запрета пополнять анонимные кошельки наличными

Ассоциация банков «Россия» (АБР) обратилась к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой отложить из-за пандемии на полгода вступление в силу поправок в закон «О Национальной платежной системе» (161-ФЗ), которые запрещают пополнять наличными неперсонифицированные электронные кошельки, в том числе транспортные карты и карты для школьников, пишет РБК.
Читать в источнике
Комментировать7
с чего всё началось

ЦБ не поддержал перенос запрета пополнять анонимные кошельки наличными

Ассоциация банков «Россия» (АБР) обратилась к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой отложить на полгода вступление в силу поправок в закон «О Национальной платежной системе» (161-ФЗ), которые запрещают пополнять наличными неперсонифицированные электронные кошельки, в том числе транспортные карты и карты для школьников.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

ЦБ не снимет запрет на пополнение онлайн-кошельков наличными

URA.Ru00:52

РБК: АБР просит отсрочить введение запрета на пополнение наличными анонимных кошельков

ТАСС03:07

Запрет на пополнение анонимных кошельков наличными могут отложить

Pravda.Ru02:53

Банки попросили отложить запрет пополнять анонимные кошельки наличными

Парламентская газета03:45

ЦБ не стал откладывать введение запрета пополнять анонимные электронные кошельки

Коммерсантъ00:41

ЦБ России отказал в продлении разрешения на пополнение анонимных кошельков

REGNUMвчера в 23:44

ЦБ не поддержал перенос запрета пополнять анонимные кошельки наличными

РБКвчера в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 07:08, Ашберн
Армия и оружие

Министр обороны Греции заявил о готовности воевать с Турцией

Глава греческого МИДа Никос Дендиас заявил, что Турция пытается присвоить себе суверенные права Греции.
Коммерсантъ 06:13
235
Кино

Скончался актёр Михаил Кокшенов

Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM 06:37
136
Общество

В ВОЗ предупредили об опасности отказа от вакцинации от коронавируса

Отказ делать прививки от коронавируса в случае создания вакцины может иметь опасные последствия.
RT на русском 06:59
3
Общество

Коммуниста Николая Платошкина отправили под домашний арест

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа», - сообщили в пресс-службе Басманного суда.
Русская Планета 02:34
3,5K
Политика

Путин проведет совещание по ситуации в Норильске

Российский президент Владимир Путин 5 июня проведет совещание по экологии, сообщили в Кремле.
iReactor 06:14
11
Политика

Противники Авакова сожгли возле Рады старый милицейский УАЗ

Противники министра внутренних дел Украины Арсена Авакова на акции протеста возле Верховной Рады сожгли старый милицейский УАЗ, символизирующий правоохранительную систему 1990-х.
Lenta.ru 05:52
Энергетика

Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 05:09
6
Игры

DF: опасайтесь The Outer Worlds на Switch — что не так с игрой на консоли Nintendo?

Игромания.ру вчера в 09:51
Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальностью до 7 км

В России создается снайперская винтовка DXL-5, которая сможет поражать цели на рекордном расстоянии до 6–7 км. При уверенной стрельбе дальность составит 3 км. Об этом сообщил гендиректор предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев в интервью «РИА Новости».
Коммерсантъ 04:31
1,4K
Общество

В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 5 июня

В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 5 июня За время время 4398 жителей региона заразились коронавирусной инфекцией.
MySLO.ru 04:28
8
Общество

Мосгорсуд сократил арест Азару на пять суток

Мосгорсуд сократил срок административного ареста журналисту и муниципальному депутату Илье Азару с 15 суток до десяти.
Интерфакс 07:01
Политика

В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
2K
Происшествия

В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв

На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости 06:18
Футбол

Зарплата футболиста ФНЛ вызвала народный гнев россиян

Ранее Темников выступил против сокращения зарплат футболистов ФНЛ, поскольку они зарабатывают значительно меньше, чем игроки российской Премьер-лиги.
Vprognoze.ru 03:07
3
Экономика

Хазин жестко раскритиковал антикризисный план

Правительство пускает все дело на самотек. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин, комментируя правительственный антикризисный план.
Инвест-Форсайт вчера в 13:23
1
Политика

В Кремле отметили последствия пандемии для граждан

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле четко фиксируют последствия пандемической ситуации для экономики и граждан России.
Газета.Ru 06:47
Экономика

Катырин: план восстановления экономики может оказаться на 50% дороже

Во вторник, 2 июня, премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту РФ Владимиру Путину проект национального плана восстановления экономики стоимостью около 5 триллионов рублей.
РИА Новости 05:10
7
Политика

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
3,3K
Общество

Титов попросил разрешить корпоративы ради спасения шоу-бизнеса

Уполномоченный по защите прав бизнесменов Борис Титов призвал власти определиться со сроками возвращения к работе отрасли развлечений, в которой задействованы десятки тысяч человек, передает РБК.
Ведомости 05:58
44
Общество

Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества

Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
2,7K
Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в Facebook сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
31
Общество

Прохоров прокомментировал ситуацию вокруг «Норникеля» после ЧП на ТЭЦ

Бывший совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров предостерёг от поспешных выводов по поводу компании после ЧП с разливом топлива на ТЭЦ-З в Норильске.
RT на русском 06:04
499
Киберспорт

Valve выпустили обновление Battle Pass

Сундук дают за 4 переработанных предмета.
Vprognoze.ru вчера в 20:39
Армия и оружие

Войска ПНС Ливии захватили город Тархуна

РИА Новости 05:16
28
Происшествия

Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом

Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM 06:22
74
Игры

В июне в SnowRunner появится новая локация в российском регионе

CyberSport.ru 05:38
Политика

Автор санкций против «Северного потока-2» нашел новую цель

Американский сенатор Тед Круз, разработавший санкции против газопровода «Северный поток-2», намерен расширить список ограничений.
Lenta.ru 03 июня в 14:34
1,2K
Религия

Православные христиане отметят Троицкую родительскую субботу

В субботу перед праздником Пятидесятницы Православная Церковь совершает вселенское поминовение всех в вере почивших православных христиан.
Православие в Татарстане 05:09
7
Общество

В Ростуризме назвали сроки открытия пляжей

НТВ 03 июня в 07:56
628
Культура

Гарри Бардин объяснил критику ремейков советских мультиков

iReactor 06:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное