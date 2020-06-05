Ассоциация банков «Россия» (АБР) обратилась к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой отложить на полгода вступление в силу поправок в закон «О Национальной платежной системе» (161-ФЗ), которые запрещают пополнять наличными неперсонифицированные электронные кошельки, в том числе транспортные карты и карты для школьников.

с чего всё началось

Поправки о запрете были внесены по просьбе Росфинмониторинга, так как электронные кошельки могут использоваться для финансирования терроризма и распространения наркотиков, говорил РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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