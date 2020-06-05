Экономика
РБКЦБ не поддержал перенос запрета пополнять анонимные кошельки наличными
Поправки о запрете были внесены по просьбе Росфинмониторинга, так как электронные кошельки могут использоваться для финансирования терроризма и распространения наркотиков, говорил РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Читать в источнике
Оценить22
с чего всё началось
Ассоциация банков «Россия» (АБР) обратилась к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой отложить на полгода вступление в силу поправок в закон «О Национальной платежной системе» (161-ФЗ), которые запрещают пополнять наличными неперсонифицированные электронные кошельки, в том числе транспортные карты и карты для школьников.РБКвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 07:17, Ашберн
Политика
МИД Франции опроверг нахождение Гуаидо в посольстве страны в Каракасе
В МИД Франции сообщили, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо не находится в посольстве страны в Каракасе, добавив, что неоднократно говорили об этом властям Венесуэлы.
Наша версия 06:41
Кино
Скончался актёр Михаил Кокшенов
Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM 06:37
Кино
Сериал «Ковбой Бибоп» от Netflix не будет ремейком оригинального аниме
Народные новости вчера в 09:44
Политика
Противники Авакова сожгли возле Рады старый милицейский УАЗ
Противники министра внутренних дел Украины Арсена Авакова на акции протеста возле Верховной Рады сожгли старый милицейский УАЗ, символизирующий правоохранительную систему 1990-х.
Lenta.ru 05:52
Космос
Пусковой стол для ракеты-носителя «Ангара» доставят на Восточный морем
РИА Новости вчера в 02:54
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в Facebook сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
Футбол
Диего Коста приговорен к шести месяцам тюрьмы
Суд Мадрида приговорил футболиста мадридского "Атлетико" Диего Косту к шести месяцам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов, сообщает El Mundo.
РИА Новости вчера в 08:07
Политика
Эрдоган приготовился превратить собор Святой Софии в мечеть
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил своим помощникам провести исследование с целью подготовить собор Святой Софии к официальному превращению в мечеть.
Lenta.ru 07:10
Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19
Политика
В Кремле заявили о фиксации последствий пандемии
В Кремле фиксируют последствия пандемии, ее влияние на граждан и экономику страны.
Российская газета 07:04
Общество
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru вчера в 11:52
Политика
Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию
Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru вчера в 14:15
Общество
Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества
Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальностью до 7 км
В России создается снайперская винтовка DXL-5, которая сможет поражать цели на рекордном расстоянии до 6–7 км. При уверенной стрельбе дальность составит 3 км. Об этом сообщил гендиректор предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев в интервью «РИА Новости».
Коммерсантъ 04:31
Политика
КПРФ решила голосовать против поправок в Конституцию
Сам порядок голосования по поправкам в конституцию дает возможность массовых нарушений, - считает Сопредседатель общественного движения "Голос" Григорий Мельконьянц.
Эхо Москвы вчера в 15:03
Политика
Кремль прокомментировал призывы к национализации «Норникеля»
Бывший совладелец «Норникеля», бизнесмен Михаил Прохоров заявил об «огульных призывах к национализации крупнейшего частного предприятия».
РБК 06:08
Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет
Сама Пелагея отметила, что решила вспомнить свой стиль из 2014 года, когда она носила челку и нежную прическу на длинные волосы.
iReactor 05:19
Общество
В ВОЗ заявили, что Россия достигла плато по коронавирусу
Пандемия COVID-19 в России достигла плато, но необходимо соблюдать меры безопасности при планировании массовых мероприятий, заявила на брифинге официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.
РИА Новости 06:29
Общество
Мосгорсуд снизил срок ареста журналиста Ильи Азара
Мосгорсуд в пятницу с 15 до 10 суток снизил срок административного ареста журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Ильи Азара, задержанного за одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев.
РИА Новости 07:08
Культура
Бардин объяснил неприятие россиянами ремейков советских мультфильмов
Из-за верности советскому мультфильму «Ну, погоди!» люди просто не воспринимают современный образ Волка.
Взгляд.ру вчера в 14:10
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Футбол
Месси не принял участия в последней тренировке «Барселоны»
ProstoProSport 03 июня в 11:28
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Газета.Ru вчера в 15:14
Происшествия
В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу
В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Происшествия
В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв
На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости 06:18
Происшествия
Очевидец начала ЧП в Норильске: «Тянулась река топлива»
В окрестностях Норильска, где 29 мая на территории ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании», произошла разгерметизация резервуара, продолжается ликвидация утечки дизельного топлива.
Московский Комсомолец вчера в 13:03
Здоровье
Популярный препарат избавил больных от коронавируса
Ученые пришли к выводу, что недорогой и популярный препарат, который используется для лечения симптомов расстройства желудка, может быть эффективен в борьбе против COVID-19 при условии, что пациенту не требуется госпитализация и интенсивная терапия.
Lenta.ru 06:53