Экономика

РБКРБКЦБ не поддержал перенос запрета пополнять анонимные кошельки наличными

Поправки о запрете были внесены по просьбе Росфинмониторинга, так как электронные кошельки могут использоваться для финансирования терроризма и распространения наркотиков, говорил РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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с чего всё началось

ЦБ не поддержал перенос запрета пополнять анонимные кошельки наличными

Ассоциация банков «Россия» (АБР) обратилась к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой отложить на полгода вступление в силу поправок в закон «О Национальной платежной системе» (161-ФЗ), которые запрещают пополнять наличными неперсонифицированные электронные кошельки, в том числе транспортные карты и карты для школьников.
РБКвчера в 23:00

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ЦБ не стал откладывать введение запрета пополнять анонимные электронные кошельки

Коммерсантъ00:41

РБК: АБР просит отсрочить введение запрета на пополнение наличными анонимных кошельков

ТАСС03:07

Запрет на пополнение анонимных кошельков наличными могут отложить

Pravda.Ru02:53

ЦБ не снимет запрет на пополнение онлайн-кошельков наличными

URA.Ru00:52

Банки попросили отложить запрет пополнять анонимные кошельки наличными

Парламентская газета03:45

ЦБ России отказал в продлении разрешения на пополнение анонимных кошельков

REGNUMвчера в 23:44

ЦБ не поддержал перенос запрета пополнять анонимные кошельки наличными

РБКвчера в 23:00
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил своим помощникам провести исследование с целью подготовить собор Святой Софии к официальному превращению в мечеть.
Lenta.ru 07:10
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В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

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Политика

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Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
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В России создается снайперская винтовка DXL-5, которая сможет поражать цели на рекордном расстоянии до 6–7 км. При уверенной стрельбе дальность составит 3 км. Об этом сообщил гендиректор предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев в интервью «РИА Новости».
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Из-за верности советскому мультфильму «Ну, погоди!» люди просто не воспринимают современный образ Волка.
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Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

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В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв

На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
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