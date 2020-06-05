Экономика

Банки.руБанки.руЦБ не поддержал перенос запрета пополнять анонимные кошельки наличными

Ассоциация банков «Россия» (АБР) обратилась к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой отложить из-за пандемии на полгода вступление в силу поправок в закон «О Национальной платежной системе» (161-ФЗ), которые запрещают пополнять наличными неперсонифицированные электронные кошельки, в том числе транспортные карты и карты для школьников, пишет РБК.
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с чего всё началось

ЦБ не поддержал перенос запрета пополнять анонимные кошельки наличными

Ассоциация банков «Россия» (АБР) обратилась к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой отложить на полгода вступление в силу поправок в закон «О Национальной платежной системе» (161-ФЗ), которые запрещают пополнять наличными неперсонифицированные электронные кошельки, в том числе транспортные карты и карты для школьников.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

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Парламентская газета03:45

РБК: АБР просит отсрочить введение запрета на пополнение наличными анонимных кошельков

ТАСС03:07

Запрет на пополнение анонимных кошельков наличными могут отложить

Pravda.Ru02:53

ЦБ не снимет запрет на пополнение онлайн-кошельков наличными

URA.Ru00:52

ЦБ не стал откладывать введение запрета пополнять анонимные электронные кошельки

Коммерсантъ00:41

ЦБ России отказал в продлении разрешения на пополнение анонимных кошельков

REGNUMвчера в 23:44

ЦБ не поддержал перенос запрета пополнять анонимные кошельки наличными

РБКвчера в 23:00
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Суд «виртуально» арестовал создателя бренда «Довгань»

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Марина Банкова, бывшая супруга солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова, выставила на продажу трехкомнатную квартиру в Москве, ранее принадлежавшую музыканту.
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Соведущая Соловьева разошлась с ним во взглядах и уволилась

Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран сообщила, что ушла из программы.
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Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон

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